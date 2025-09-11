豪擲40億！合建變買斷　興富發每坪380萬收「兄弟地」

▲這塊土地（右）原本在2023年時，由博元建設與地主簽訂合建分屋契約。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
興富發集團旗下博元建設，今（11）日公告以總價40億元，買下中悅機構總裁李兩平持有的台中西屯區惠國段土地，面積達1050.22坪，換算每坪單價高達380.8萬元。
經查，這塊土地原本在2023年時，由博元建設與地主簽訂合建分屋契約，當時估計總銷金額可達82億元。基地位於惠中三街、市政北七路、惠中二街，規劃346戶，3房38坪產品、27樓高建築，2023年取得建照也推出「紀汎希」個案。
根據實價登錄揭露，該案單價最低68萬元一路賣到90萬元，公告指出，本次交易土地賣方為「新世茂資產開發股份有限公司」及「中晟投資股份有限公司」。
▲由於地主考量工程進度未如預期，加上目前房屋貸款相關政策緊縮，恐產生不確定性風險，雙方擬解除合建分屋契約，改為博元建設全數買下這塊土地。（圖／記者陳筱惠攝）
此次從合建轉買斷，興富發今天公告，由於地主考量工程進度未如預期，加上目前房屋貸款相關政策緊縮，恐產生不確定性風險，雙方擬解除合建分屋契約，改為博元建設全數買下這塊土地。
而業界認為該案快完工了：「地主為了節省未來的房地合一稅，可能已在合建上註明，尤其上市櫃建商需要公告。」另外，謙仁團隊簡剴延分析：「該案預售時間點景氣相當好，不少投資客小賺1成就離場。」
