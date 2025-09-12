高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒





▲知名投資客帥過頭分析，限貸後高雄台積宅退燒，反倒是高雄捷運興建中的黃線，周邊還未成型的捷運宅，有補漲空間。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制後，貸款難房市買氣消風。知名投資客帥過頭分析，高雄過去幾年台積宅房價爆衝、買氣已經鈍化，他強調，限貸後高雄台積宅退燒，反倒是高雄捷運興建中的黃線，周邊還未成型的捷運宅，還有補漲空間。

中央銀行日前宣佈，換屋族出售原有住宅的期限，從12個月延長至18個月，市場解讀為釋出明確的政策利多，過去換屋族最大痛點，就是必須在1年內賣掉舊屋、又要承擔新屋交屋壓力，如今多出半年緩衝期，「買氣瞬間被釋放」。帥過頭指出，市場可看到首購與換屋族「雙動能」回流，購屋信心也大幅提升。

帥過頭表示，過去幾年高雄房市受到台積電效應影響，置產買盤蜂擁而入，房價短時間內快速推升，現階段買氣已經鈍化。

▲知名投資客帥過頭(左)、房產達人朱學銘(右)表示，屋族出售原有住宅的期限，從12個月延長至18個月，市場可看到首購與換屋族「雙動能」回流。（圖／記者張雅雲攝）

帥過頭說：「下一波漲勢將回歸到交通題材。」他直言，「過去市場追逐台積電帶動置產買盤，但下一波關鍵還是『捷運宅』。每一條捷運都是千億元投資，換算單一車站投資額就值上百億元，以附近1萬戶住宅來看，分攤到每戶的投資額，相當於政府送住戶1間房子的價值。」

無限可能國際總經理高天龍表示，以高雄捷運宅來看，紅、橘線已經完工，周邊房價已反應，之後以興建中的黃線最受矚目，因為尚未通車、仍處於「從無到有」的階段，未來漲幅潛力遠勝紅橘線既有路段。

高天龍分析，黃線周圍的建工、大昌商圈，生活機能發達還有明星學校陽明國中等，成為自住與換屋族鎖定的熱區，目前區域新案單價還在３字頭尾、４字頭初，預估完工後還有一波補漲行情。

