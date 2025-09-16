世界冠軍咖啡退出七期高空據點　傳牽扯56億詐騙案

▲來自日本福岡的世界級冠軍咖啡品牌「REC COFFEE」，日前宣佈將於9月30日正式結束台灣代理業務。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

來自日本福岡的世界級冠軍咖啡品牌「REC COFFEE」，日前宣佈將於9月30日正式結束台灣代理業務，位於台中七期商辦大樓內的旗艦店，主打高空景觀咖啡體驗，一度成為社群打卡熱點。專家認為，該店生意相當好，會歇業可能與56億元的詐騙案有關。

REC COFFEE憑藉精緻的自家烘焙與世界級比賽光環，吸引不少咖啡愛好者。2021年選擇台中設立海外首間旗艦店，整體以木質搭配清水模設計，並設有露天高空座位區，成為咖啡迷必訪地標。

不過，近期該品牌決議不再續約，台灣代理將於9月底正式結束。業者公告指出，並表示未來原團隊計畫於原址推出新品牌。但知情人士透露，REC COFFEE台灣代理的負責人謝宗翰，與詐騙臺雅集團已故老董沈裕雄56億元案件的女主嫌羅佩雯間，有高度相關。

▼ REC COFFEE 台中旗艦店小檔案。

樓層起租日期 月租金(萬元) 坪數 單坪租金(元) 現租金行情 2020年9月 23.1 199.96 1200 1500

檢方查出，羅女不法所得中有9000萬餘元供前夫謝男開餐廳，以及購置澳洲不動產，其中就包含REC COFFEE。另外，羅女也涉製作假借貸契約，提供3.5億餘元給兄嫂羅男、詹女，開設火鍋店、和菓子舖、買海外不動產等。也因此，知情人士認為，REC COFFEE撤出背後主因，應與此案有關。

▲旗艦店所在的商辦大樓租金行情不斐。根據實價登錄，該樓層於2020年9月起租，月租金高達23.1萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，旗艦店所在的商辦大樓租金行情不斐。根據實價登錄，該樓層於2020年9月起租，月租金高達23.1萬元，坪數199.96坪，換算單坪租金約1200元，與今年度剛成交的行情相符。

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「該咖啡廳擁有景觀優勢，以5年前的價碼來說已是當時高標，如今像這樣的超高大樓又有露台戶的物件，單坪月租金實力來到1500元的區間。」

▲根據實價登錄，該樓層於2020年9月起租，月租金高達23.1萬元，坪數199.96坪，換算單坪租金約1200元。（圖／記者陳筱惠攝）

