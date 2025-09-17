ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「職棒之父」差50歲爺孫戀惹議　億元店面傳因爭產法拍

記者項瀚／台北報導

「職棒之父」洪騰勝這幾年事很多，包括與前妻離婚並秒娶小50歲的嫩妻，此外還傳出財務危機。而財務狀況不佳也逐漸浮上檯面，他位於北市3C街的店面流入法拍市場，一拍底價1億6020萬元，還意外洩出與前妻的爭產戲碼。

▲▼ 八德路一段 。（圖／記者項瀚攝）

▲「職棒之父」洪騰勝位於八德路一段的透店遭法拍，一拍底價1億6020萬元。（圖／記者項瀚攝）

洪騰勝一手創立兄弟飯店、兄弟象棒球隊，曾為創立中華職棒而大力奔走，做出許多貢獻，因此有台灣的「職棒之父」，但近年他傳出許多爭議。

媒體報導，2023年3月時，80歲的洪騰勝與老董娘才剛簽字離婚，馬上就與30歲出頭的楊于萱登記結婚，消息傳回洪家，洪家人對這段「爺孫戀」相當不能諒解。

此外，媒體在2024年還報導，洪騰勝過去因創立龍潭「名人堂花園大飯店」投入不少資金，但經營不善，傳出積欠員工薪資，甚至威脅等事宜，財務狀況似乎相當不明朗。

▲▼洪騰勝。（圖／記者張克銘攝）

▲洪騰勝個人的財務危機也逐漸浮上檯面。（圖／ET資料照）

然而，洪騰勝個人的財務危機也逐漸浮上檯面，被稱為北市3C街的八德路一段上，一棟4層透店流入法拍市場，所有權人就是洪騰勝，拍賣原因為給付票款，一拍底價1億6020萬元，拍賣時間為11月18日，為不點交物件。

記者實地走訪，該店面為「brother」標籤印字機店，由該品牌由「騰勝貿易」公司代理，而該公司就是洪家自家人的公司。不過該店在平日晚上拉下鐵門，據了解已搬到其他地方營業。

至於透店法拍部分，據筆錄資訊，洪騰勝兒子洪男陳稱，該建物真正所有權人為洪騰勝的前妻胡女，雙方就系爭建物存有借名登記契約。也就是說，該建物疑似有產權紛爭。

另外，該建物出租予「騰勝貿易」公司使用，租期自2023年1月1日起至2043年12月31日，約定租金每月1萬8500元，低得誇張，相當不尋常。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲職棒教父洪騰勝八德路一段店面法拍小檔案。（表／記者項瀚製）

鑫創資產總經理黃瑋諭推測，「騰勝貿易」公司就是洪家自家人的公司，負責人登記為洪騰勝的前妻，其持股約4成，「自家人打給自家人的異常的租賃契約，難免讓人多做揣測，是否有意想拉高案件複雜度就不得而知。」

不過，黃瑋諭表示：「該物件也未必不會有人出手，因為該物件抵押債權達2.35億元，超越了一拍金額，如果明顯影響債權人償債情況，之後也可以主張除去租約，另外若這份租約沒有公證、租期又超過5年，那麼也不適用買賣不破租賃的原則。」

至於洪、胡雙方對店面的爭產情況，黃瑋諭直言：「這其中的細節就不得而知了，但就得標人而言，洪、胡雙方的糾紛沒有影響，簡單來說，就是得標之後房子就是你的了，洪、胡則另面對債務。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「八德路一段的透店屬於相當特殊的產品，使用分區為資訊產業專用區，實登以來在第一排上完全沒有交易紀錄，唯巷內一間透天在10年前以1.09億元交易，換算土地單價340萬元。」

葉沛堯指出：「本次拍賣店面位於八德路第一排，地段條件更好，還有店面效益，加上這10年來地價上漲，一拍換算每坪地價500萬元合理，但由於物件不點交件，加上產品非主流，投標狀況基本上不可能熱絡。」

關鍵字：職棒之父洪騰勝兄弟象中信兄弟棒球法拍店面

