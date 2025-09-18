沈玉琳豪宅單價站6字頭　鄰居長抱10年賺1300萬出場

記者項瀚／台北報導

林口地標豪宅「森聯摩天41」40樓戶以7388萬元交易，單價站上6字頭創新高，前屋主持有10年賺約1300萬元。在地房仲表示，林口中大坪數豪宅釋出量少，但卻有不小需求，包括有地緣性、或常出國的企業主，此外還有不少雙北客為了康橋學區而來。

▲林口地標豪宅「森聯摩天41」40樓戶以7388萬元交易，單價站上6字頭創新高。（圖／記者項瀚攝）

林口A9站旁「森聯摩天41」為當地最具指標性的豪宅社區，還吸引知名藝人沈玉琳購入，該社區屋齡5年，樓高達41層，近年每年都有轉手交易紀錄。

近期實價揭露，「森聯摩天41」40層的次頂樓戶以7388萬元交易，含2車位權狀126.5坪，拆算單價60.6萬元，創下該社區歷史新高價，也是排除掉1~2樓商用戶別後，首次站上6字頭大關。

實登資料顯示，本次買家雖多買1個車位，但前屋主10年前預售時的購入金額為5819萬元，扣掉1個車位，帳面還是有約1300萬元增值。

永慶不動產林口站前加盟店東陳明勇表示：「近年來隨林口A9發展到位，最精華的前段大坪數豪宅越來越搶手，在小坪數新案7~8字頭的行情水準下，森聯摩天41高樓層雖然總價突破新北限貸門檻，但單價突破60萬元仍屬合理。」

▲陳明勇指出，林口中大坪數豪宅不算多，且釋出量稀少。（圖／記者項瀚攝）

陳明勇指出，林口中大坪數豪宅不算多，大概就只有「森聯摩天41」、「圓方大千苑」、「世紀長虹」、「世界之洲」、「國家一號院」等是區，且釋出量稀少，以最指標的「森聯摩天41」來說，總計200多戶量體中待售都維持在約3戶左右。

陳明勇觀察：「林口中大坪數豪宅的買方，大多是具有地緣性的企業主、高階主管，另外由於鄰近桃園機場，也會有常出國的客戶選在林口，再來就是康橋學區優勢，不少雙北家長為此買在林口。」

▲「森聯摩天41」近1年成交行情整理。（表／記者項瀚製）

至於本次「森聯摩天41」40樓轉手獲利1300萬元，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該筆交易10年增值約22%，算是賺得少的，主因是其為大坪數物件，單價增值空間有限，林口A9商圈光近5年平均房價就上漲5~6成了。」

葉沛堯表示：「不僅限於林口，在小宅化的趨勢之下，小坪數房價絕對是衝得比豪宅還快，因此投資性買盤都會選擇小坪數產品，此外也是較容易脫手，惟在央行二屋以上貸款限制越來越嚴格，在去槓桿化之下，投資買氣也因此退燒。」

