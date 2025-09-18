「王品排餐」南部旗艦店房東換人　投資公司1億拿下

記者張雅雲／高雄報導

高雄最早的「TASTy西堤牛排」中山店開店24年，4年前改裝後，成為南部旗艦店，深受年輕族群與家庭喜愛。根據實登公佈，屋主捨金雞母，7月出現轉手，新買家背景為投資公司，以1億元入手，專家分析，中山路沿線不少撐過疫情的老店，單坪租金約800~1500元。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄最早的「TASTy西堤牛排」中山店開店24年，7月出現轉手，新買家背景為投資公司，以1億元入手。（圖／記者張雅雲攝）

「TASTy西堤牛排」中山店位於苓雅區中山路，根據Google Maps的商家檔案顯示，該店2001創立，開店至今已24年，2021年曾進行大改裝，成為西堤南部旗艦店，吸引不少在地人用餐。

根據實登，該店位於2樓，屋齡47年，今年7月出現轉手，坪數268.71坪，總價1億600萬元，換算單價39.45萬元。據查，新買家為投資公司，賣家則為自然人。店員透露，目前均正常營業。王品集團則回應，持續經營中，沒有改變經營型態的計畫。

▲高雄最早的「TASTy西堤牛排」中山店開店24年，4年前改裝後，成為南部旗艦店。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介分析，「TASTy西堤牛排」為王品旗下品牌，大品牌租期穩定，付租能力又強，對房東來說頗具租金效益，預估月租金落在10~15萬元，換算投報率1.1~1.7%。

永慶不動產新堀江鴻麗加盟店店長卓全標指出，中山路是貫穿高雄南北的交通要道，沿線廣告能見度高，店面多以連鎖餐廳、大型企業進駐為主，一般小店難以經營，且因車流量大又難停車，大型店面容易出現「有行無市」的現象，無市的店面價格甚至比住家還便宜。

TASTy西堤牛排中山店 位置 苓雅區中山路 營業時間 2001年至今 屋齡 41年 坪數 268.71坪 成交價 1億600萬 買家 投資公司 區域租金行情 1樓店面：800~1500元/坪 2樓：約500元/坪

▲TASTy西堤牛排中山店小檔案。（ETtoday製表）

租金行情方面，住商大樓的1樓店面租金落在800~1500元，2樓以上店面租金單坪約500元，成交價1樓約40~50萬元，2樓約30萬元上下。

卓全標分析，在2樓開店的餐飲業，在高雄並不流行，以知名餐飲品牌來說，多半街邊店會選擇1樓或是整棟透天，或是王品集團在北高租下整棟透天，分為不同品牌進駐，雖然2樓店面優勢不少，包含租金相對1樓便宜，具備隱私性高等特質，不過未來轉手時仍是考驗。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎