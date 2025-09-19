利率連6凍！房市管制不鬆手　開發商「情勒牌」失靈　

▲台灣央行第三季理監事會後，宣布維持利率政策不變，連6凍，也沒鬆綁房市。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／台中報導

美國聯準會（Fed）啟動「風險管理」式小幅降息1碼，而台灣央行在召開第三季理監事會議後，宣布維持利率政策不變，連6凍，也沒鬆綁房市，維持第七波信用管制。專家一致認爲，全球經濟陰影未退，房市在政策緊縮、交屋潮壓力與投資退潮之下，理性修正態勢已相當明顯。

針對央行今日決議內容，利率政策不變，連6凍，也沒鬆綁房市，維持第七波信用管制，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出：「台灣短期政策焦點在於匯率穩定，避免台幣升值衝擊產業，並無進一步加碼貨幣政策或鬆綁房市管制的迫切性。」

正心不動產估價師事務所所長黃昭閔同樣態度認為：「央行針對整體經濟選擇不鬆綁房市信用管制，我認為相對宏觀，尤其目前底層反應對高房價的不滿依舊，所以對央行不要有太高期待，央行並不是解藥，真的解藥是房價是否軟著陸。」

▲專家認為，房市在政策緊縮、交屋潮壓力與投資退潮之下，理性修正態勢已相當明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

其實自2024年919房市新制上路以來，成屋交易量大減3成，預售市場買氣更僅剩去年高峰的2成，顯示投資心態降溫、房市逐步回歸理性。不過，今年前七月建物所有權首次登記達10.3萬棟，遠高於過去5年均量的7.3萬棟，交屋潮帶動的貸款需求仍需央行嚴格執行「不動產放款集中度」控管，以守住金融穩定。

黃舒衛分析：「目前成屋市場受惠於資金分流，低總價產品對首購族較有利，但中高總價產品仍舉步維艱。至於預售市場，在限貸管制與平均地權條例夾擊下，買氣觀望、萎縮幅度最深，建商恐面臨洗牌壓力。」

另外，黃舒衛認為：「土地市場則因資金、成本與銷售三面夾擊，交易量較去年衰退4成，僅剩企業自用買盤撐場。商用市場雖交出千億規模，但交易量也減少3成。」

▲專家認為，預售市場在限貸管制與平均地權條例夾擊下，買氣觀望、萎縮幅度最深，建商恐面臨洗牌壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

因此，即便Fed降息雖釋放政策轉向訊號，但全球經濟陰影未退，台灣則在出口與資金雙動能支撐下展現韌性，然而房市在政策緊縮、交屋潮壓力與投資退潮之下，理性修正態勢已相當明顯。

黃昭閔則認為：「房市部分，在政策不確定性與市場修正壓力下，若央行因政府釋放人道走廊而做出決議，就會讓一般民眾對央行的調控失去信心。」

他說：「現在政府很聰明，房價沒降就不可能鬆綁，即便在有產階級、開發商的情緒勒索、在財政部、內政部一搭一唱下，政策仍偏緊。」預估至年底房價恐有約1成修正，真正「有感」的變化，可能要等到明年。

