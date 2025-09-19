考量稅務「左手換右手」　南屯老牌汽旅9.9億交易

▲台中市南屯區老牌汽車旅館「緣橋汽車旅館」出現交易，不過經查該交易為左手換右手。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

台中市南屯區老牌汽車旅館「緣橋汽車旅館」出現交易，且每坪成交180萬元，換算總價超過9.9億元，不過實際查詢，該筆交易為原地主移轉給自家人設立的法人，專家認為應是稅務考量。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於台中市南屯區大墩十一街的老牌汽車旅館「緣橋汽車旅館」，傳出以每坪180萬元交易過戶，該土地面積551.37坪，佔據地利之便，周邊就是IKEA等大型業者，實際換算總價超過9.9億元。

不過就在市場揣測誰人出手之時，實際查詢，該土地建物的異動，為原地主與自家建立的法人之間的親友交易，經查，該塊土地為何姓家族持有多年，過去更是有繼承紀錄，此次的交易，為家族成員創立了法人公司，移轉所致。

▲台中南屯區七期南側開發成熟、生活機能完整，土地本身具備高度開發價值 。（圖／記者陳筱惠攝）

資深房仲謝兒政認為：「這樣的移轉，不具備參考性，更多的是家族稅務考量，該汽車旅館負責人同樣是何姓家族成員，目前也仍在營業中，不過不排除這樣的操作，會是為了未來做買賣的前置作業。」

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔分析：「該筆土地位於七期南側，屬於區域內相對稀有的釋出標的。因七期核心區域的開發已趨近飽和，南側近年新案供給有限，因此二手市場具備相當的抗跌性。」

也因為區域開發成熟、生活機能完整，土地本身具備高度開發價值。黃盟翔認為：「若單純以交易單價來看，成交價相當漂亮，未來更具備保值與增值的雙重潛力。」

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎