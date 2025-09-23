央行鬆綁928檔期百億案登場　南二都周來人數雙漲超有感

▲新建案今年再度推出「928全民購屋節」活動。

行政院大開水龍頭特赦新青安貸款，房市活水即將湧入！根據591新建案統計，今年928檔期7都總銷金額逾7000億，其中有不少百億指標大案強勢登場，為了讓購屋族群順利找好房、喜迎成交，591新建案再度推出「928全民購屋節」活動，自今年9月22日起至10月19日，周周送出10萬元購屋金，民眾除了享有建案優惠之外，還能夠天天抽5千元現金，以多重好康福利減輕購屋負擔，讓民眾買房輕鬆又划算。

591新建案內部統計分析，今年928檔期7都總銷來到7106.5億元，雖較去年9776.5億元減少27.31%，然而北中南卻仍有不少話題百億大案登場，顯然建商推案策略從過往的遍地開花，轉為向熱區集中火力，對市場仍具有一定信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，再加上近期行政院宣布鬆綁《銀行法》72-2限制，釋放約1300億元額度，為首購族貸款解套；央行也出手鬆綁換屋族限制，針對換屋自住者出售原有房屋期限由1年延長為18個月，且自2024年9月20日（含）以後的貸款案件均可適用，此舉也為換屋族爭取更多彈性時間，再再情形都有助於房市脫離谷底，交易榮景有望再現。

比較今年6~7月以及8~9月公開的預售屋案場平均周來看屋人組數，整體全台平均周來客人組數為9組，雖成持平走勢，但受到928檔期提前醞釀，以及8月即有央行鬆綁風聲等因素影響，帶動8~9月7都周來客人數成長，其中又以台南市漲勢達114%最驚人，其次為高雄市75%、新竹縣市38%、新北市21%，其餘縣市則為小幅度減幅修正，然而整體而言，來客人氣有感回溫，顯示房市有緩步「解凍」現象。

而為了衝刺下半年928檔期新建案買氣，591再度祭出多項優惠，其中最大亮點就是周周送出10萬元購屋金，民眾只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」後，就完成報名，並可獲得一張抽獎券，591新建案將會每周抽出1個名額，活動期間總共會抽4名幸運兒，幸運得主們只要在9月22日起半年內購買活動合作建案即可兌換使用！

除了周周送10萬元購屋金之外，「928全民購屋節」活動更祭出天天抽獎優惠，民眾只要在活動期間內，瀏覽自動分配的指定新建案10秒鐘，並分享活動至Facebook、LINE等任一社群軟體，就可以獲得抽獎資格，享有天天抽5千元現金的獲獎機會！

另外，為了鼓勵民眾勇敢下訂，591新建案更提供建案超值折扣以及家電贈送等福利，只要在活動期間內挑選有興趣的建案並點擊「搶優惠」參與活動，即可瞭解建案優惠訊息，就有機會搶專屬好康！內容與使用有效期將以建商或代銷公司提供的專案為准，此時心動不如馬上行動，立即參與活動現買現賺，買房有補貼又有優惠還能抽現金，還不趕緊來參加「928全民購屋節」!

928全民購屋節現搶購屋金： https://591.to/my0j



▲民眾參加「928全民購屋節」有機會中大獎。