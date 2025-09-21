彰化房市三強鼎立 　「美和王」進花壇推千坪案

▲彰化市作為縣治核心，具備成熟商圈與完整醫療、教育資源，為家庭與銀髮族首選。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
近年來，彰化縣在交通建設與政策推動逐步到位的帶動下，加上台中房市外溢效應，根據實價登錄資料，過去1年彰化縣住宅類產品預售交易共計834筆，其中以彰化市218筆最多、員林市146筆居次、花壇鄉75筆名列前三，形成「三強鼎立」格局。
彰化市作為縣治核心，具備成熟商圈與完整醫療、教育資源，為家庭與銀髮族首選。隨著都市更新與商圈活化工程推進，新案如「鉅陞三福宅邸」、「明煌勤山」皆站上每坪46~49萬元水位，房價表現穩健。
員林市則因鐵路高架化、台76線延伸及184重劃區等利多加持，吸引大量外溢人口。重劃區沿線建案熱絡，包括坤悅「原鄰薈」、昌祐「iHome」、禾太「磐石帝堡VII」等。其中「磐石帝堡VII」主打總價1288萬元起的透天產品，鎖定換屋族群。
▲員林市則因鐵路高架化、台76線延伸及184重劃區等利多加持，吸引大量外溢人口。（圖／記者陳筱惠攝）
花壇鄉受惠於中彰快速道路與台中南屯區房價高漲，通勤族與首購族逐漸移入。素有「和美王」的格睿建設首度進軍花壇推出「松花苑」，主打日系建材與全齡社區規劃，另外昌鐿建設「藏富天下」、頡懋「郡里仁」則訴求三代同堂、社區規劃等特色，逐步打造生活圈。
格睿建設主管蔣世文指出：「花壇透天案價格帶落在1500～2500萬元，相較台中市南屯區二房公寓更具親民門檻與保值潛力，不少台中上班族寧可在花壇買別墅、開豪華汽車。」
▲花壇鄉受惠於中彰快速道路與台中南屯區房價高漲，通勤族與首購族逐漸移入。（圖／記者陳筱惠攝）
目前彰化房市吸引不少台中建商如坤悅、富旺國際、昌祐陸續佈局彰化，帶動建案品質與市場競爭力。住商不動產員林加盟店店東江建德表示：「彰化市與員林市商圈持續活化，花壇鄉則在建商進駐與人口移入下逐漸成形，市場進入精挑建案的階段。對購屋族而言，尤其是返鄉置產的上班族，今年下半年正是挑對案、選對區的關鍵時機。」
