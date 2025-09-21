Fed才降息1碼！美房貸利率驟降吸「再融資熱潮」　申請量激增60%

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率9月中降至去年10月以來最低水準，引發民眾大量申請貸款再融資。美國抵押貸款銀行家協會（MBA）數據指出，再融資申請數量較前一周暴增58％，比去年同期更高出70％，顯示在經濟前景不確定下，民眾積極尋求節省成本的機會。

MBA季性調整指數顯示，9月中再融資申請占整體房貸申請的比率已從前一周的48.8％上升至59.8％。主要原因是30年期固定利率房貸的平均利率從6.49％降至6.39％，而基數（含開辦費）則從0.56降至0.54，假設首付達20％，這項條件顯著提高了再融資吸引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MBA首席經濟學家法坦托尼（Mike Fratantoni）指出，「持有大額貸款的屋主是最先行動的一群，因為當周再融資的平均貸款金額創下我們35年統計以來最高紀錄。」

其中，可調整利率房貸（ARM）的再融資需求特別強勁，申請量占整體比例升至12.9％，為自2008年以來最高。法坦托尼說明，這類房貸的固定利率期間通常為5、7或10年，與2008年前存在提前調升利率風險的舊型ARM不同。他補充，「目前ARM的利率比30年期固定利率貸款低約75個基點。」

相比之下，購屋貸款的成長較為溫和。房貸購屋申請數量週增3％，年增幅則為20％。儘管利率下滑刺激了貸款需求，但購屋市場的反應仍相對有限。