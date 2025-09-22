ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

地主佛系求售　老牌飯店等8年「開價3.6億變6億」

▲▼ 台中市北區,富比世大飯店, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲老牌飯店「富比世大飯店」近期再度釋出，開價高達6億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中北區學士路老牌飯店「富比世大飯店」近期再度釋出，開價高達6億元，價格略高於區域行情，但因地點緊鄰學區、醫院與商圈，具有稀有性，在地房仲表示，該物件流通約8年時間，一路從3.6億開賣，屋主口袋深，屬於「老神在在」型地主。

據了解，該物件土地面積約190坪，7層樓建坪約1319坪，共計76間房，地點則坐落北區學士路，距離中國醫車程僅2分鐘，步行也僅5分鐘，另外距離科博館、植物園等景點車程也僅5~10分鐘，佔據地利之便。

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「學士路一帶可供釋出的土地稀少，該飯店本身鎖定平價商旅市場，房價帶約落在每晚800~1500元，吸引不少就醫病患家屬與觀光客入住，區位優勢明顯。」

沈政興說：「不過該建物屋齡已達29年，正處於危老尷尬期，加上基地僅約200坪，若要推動危老或都更並不容易。以目前單一物件計算，開價6億元明顯高於市場行情，短期內要找到買家並不容易。」

▲▼ 中國醫,外觀, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市北區人口密度高，也有強勁的醫學學中心等級的中國醫藥大學支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

不過知情人士表示：「該飯店屬於家族持有多年，包含飯店負責人也都是家族成員，在台中各地都還有大筆資產，包含七期精華地也都有，背景相當雄厚，他們是以餐具等零售業起家，該飯店之前一路從3.6億元賣到6億元，就證實口袋相當深厚，屬於『老神在在』型地主。」

才以5.8億元拿下北區「德成大樓」預計年底推案的誠邑築建設董事長沈瑞興直言：「其實，北區擁有國立的自然科學博物館、植物園，還有文化歷史悠久的中正公園、以及醫學學中心等級的中國醫藥大學，一旁就是中友一中商圈，等於綠、醫、教、商都集中。」

▲▼ 台中市北區,富比世大飯店, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家認爲，雖然北區稀缺地段可以支撐一定價值，不過在目前資金緊縮的市場氛圍下，只能等有緣人。（圖／記者陳筱惠攝）

沈政興認為：「若能結合鄰近的賣場與周邊零散透天，共同進行聯合開發，將能釋放更大價值，以目前來說，雖然北區稀缺地段可以支撐一定價值，仍具升值空間。不過在目前高利率、資金緊縮的市場氛圍下，比較有機會是轉租醫美、月子中心等產業，要等到開發商收購恐怕仍需要更多條件配合。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

