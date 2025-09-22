投資客不玩了！　房市短期交易占比剩13.8%創低

▲2025年第一季內持有2年內遭重稅的短期交易占比降至13.8%，創下新低紀錄，顯示短線炒作逐漸退場，示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／綜合報導

在一連串打炒房政策發酵下，2025年第一季內持有2年內遭重稅的短期交易占比降至13.8%，創下新低紀錄，顯示短線炒作逐漸退場。永慶房屋專家觀察，5~10年的交易占比明顯增加，意味著在此政策修法後，持有年限拉長，市場將更加走向「長期持有為主」。

自2021年7月《房地合一2.0》政策實施以來，台灣房市短期交易因課徵45%重稅，累積至2025年第一季已達9.4萬件。不過，財政部最新統計，房市短期交易占比自2021年第三季的26.1%，降至2023年的19.8%，2025年第一季更進一步下滑至13.8%，創下新低紀錄，顯示短線炒作逐漸退場。

對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析：「雖然一開始短期交易件數持續增加，反映房市買賣仍活躍，但自2022年內政部推動《平均地權條例》修正草案、2023年正式修法上路後，投機客明顯受到嚇阻。」

▼房地合一2.0上路後應納件數與占比(單位:佔比)

年季 總計件數 45%稅率占比 35%稅率占比 20%稅率占比 15%稅率占比 10%稅率占比 無應納稅額占比 2021 Q3 21,798 26.1% 19.8% 21.8% 0.6% 0.0% 31.7% 2021 Q4 31,734 27.0% 21.0% 23.3% 0.8% 0.0% 27.9% 2022 114,944 25.5% 19.9% 29.5% 0.7% 0.4% 24.0% 2023 116,797 19.8% 20.0% 33.1% 1.5% 1.2% 24.4% 2024 136,268 18.2% 20.4% 36.1% 1.9% 2.6% 20.8% 2025 Q1 23,987 13.8% 16.7% 42.3% 2.0% 3.1% 22.1% 合計 445,528 21.3% 20.0% 32.3% 1.3% 1.4% 23.7%

而另一方面，持有5至10年、適用20%稅率的房市交易則顯著增加。陳金萍指出：「這類交易占比從2021年第三季的21.8%，成長到2025年第一季的42.3%，正式突破4成，成為市場主流。」她認為，市場將更加走向「長期持有為主」，的確有達成抑制短期炒作交易的成效。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「稅收的房市節點落在《平均地權條例》上路，預售屋禁止轉約影響，另一個部分就是2023年9月第七波信用管制後交易急凍，雙重衝擊之下，至今依然低迷。」

▲目前市場氛圍以「觀望」為主，房市要回到過往高熱度，恐怕仍需時間消化。（圖／記者陳筱惠攝）

即便近期有政策利多釋出、資金「水龍頭」開啟，白洪章說：「實際到建案現場的來客、來人數與8月相比並未顯著增加，顯示買氣尚未回溫。」目前市場氛圍以「觀望」為主，首購與自住買盤對價格敏感度高，後續若沒有重大政策鬆綁或明顯降息，房市要回到過往高熱度，恐怕仍需時間消化。

