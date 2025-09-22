33年嘉義老書店謝幕　排隊麻辣鍋店秒卡位

▲嘉義經營33年的老字號鴻圖書局，去年9月底結束營業，火速出租給王品集團。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義圓環附近的中山路，是市區最熱鬧的商圈，經營33年的老字號鴻圖書局，去年9月底結束營業，無奈熄燈後引起在地人一陣惋惜聲浪，沒想到火速出租給王品集團旗下2品牌「肉次方」、「青花驕」，在地人透露，旗下「青花驕」為首度進駐嘉義。

該書局位於西區中山路，經營33年，不少在地人都有從小買到大的回憶，去年9月底因不敵時代轉變，近年虧損連連決定熄燈，不少民眾都直呼可惜，沒隔多久屋主就整棟重新招租。

▲王品集團已在嘉義開出多個職缺，也在嘉義就業中心同步徵才，徵才品牌就是「肉次方」、「青花驕」。（圖／翻攝自台灣就業通）

據在地仲介透露，該店1、2樓由王品集團進駐，目前正積極趕工中，為該集團旗下「肉次方」、「青花驕」2個品牌，其中「青花驕」為首度進駐嘉義。記者詢問王品集團，該公司不願證實開幕時間，僅透露「有確認時程的話會再公布。」

不過王品集團已在嘉義開出多個職缺，也在嘉義就業中心同步徵才，徵才品牌就是「肉次方」、「青花驕」，不少民眾都相當期待開幕，而該店租賃、成交實登均查無資料，在地仲介預估，2品牌月租金至少30萬元。

▲近年有不少外縣市知名餐飲品牌進駐嘉義市區，搭配在地小吃與觀光人潮，餐飲業生意愈來愈好。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，近年有不少外縣市知名餐飲品牌進駐嘉義市區，搭配在地小吃與觀光人潮，餐飲業生意愈來愈好，不過，在觀光熱絡的同時，嘉義市中山路從車站一路到圓環，卻出現店面「招租潮」。

嘉義33年鴻圖書局現況 位置 嘉義市西區中山路 結束時間 2024/9 新進駐租客 王品集團 品牌 肉次方、青花驕 預估租金 30萬元 區域行情 1樓租金單坪2000多元

▲嘉義33年鴻圖書局現況。（ETtoday製表）

近5年來隨網路購物、拍賣、自媒體直播等新媒體興起，讓消費習慣大幅轉移，不少原本會到實體店消費的人改在網路選購，導致實體店面買氣下滑，目前中山路沿線空租率也不斷上升，「這在過去都是等舊店租約到期，還要預約候補搶進，如今空租幾乎難以想像」。

吳昶紳分析，中山路以透天店面為主，屋齡約40幾年，若用地坪換算，單價約120~180萬元，1樓店面租金單坪2000多元不等，雖店家陸續撤出，有些房東不繼續招租仍多半惜售，沿線物件交易量也不高。

