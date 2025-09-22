短命實登！　台南北區預售創60萬新高「揭露1天遭撤」

▲21日「成大之森」首度揭露1筆成交價，單價為60.43萬元，創北區單價新高，不過才短短1天該筆紀錄已被撤下。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市近期因預售案實價登錄「蓋牌」頻傳引發關注。21日「成大之森」首度揭露1筆成交價，單價為60.43萬元，創北區單價新高，不過才短短1天該筆紀錄已被撤下，台南市地政局表示，因該案為都市更新權利變換案，未來完工登記土地坪數恐有落差，因此緊急撤下。

內政部每月1日、11日及21日都會發布最新的實價登錄資料，21日台南北區新案「成大之森」首度公布1筆實登，該筆為8月成交，位於12樓，坪數31.02坪，總價1712萬元，換算單價60.43萬元，刷新北區房價新高。

沒想到才短短1天，該筆實登已被撤下，而根據實登顯示，北區預售案今年以來僅5筆實登，其中還有1筆解約，目前實登揭露北區最高價為「城之樹」，為4月時創下的54.56萬元。

業界透露，此次被蓋牌的「成大之森」，為台南公辦都更案，2022年由中德建設取得最優申請人，基地共規劃3棟，1棟為軍宅、1棟為社宅「東興宜居」、1棟為可銷售住宅「成大之森」，該案今年329檔期公開，成交價已衝破6字頭。

▲根據實登顯示，北區預售案今年以來僅5筆實登，其中還有1筆解約。（圖／翻攝自實價登錄網站）

台南市地政局表示，該案雖已通過都市更新權利變換計畫，目前該案依核定計畫書申報的土地面積，但尚未進行地籍整理登記，因此未來完工後，土地坪數申報恐會出現誤差，目前該案已申報的50逾戶全數隱匿，「交易本身並無疑慮，差異僅在於地坪面積申報方式。」等釐清後才會進行揭露。

台南市地政局解釋，目前審核機制以「1年區域均價」作為基準，並設定價格上下20%為合理浮動範圍，若交易價格超出此區間，系統會先行保留，待市場均價逐步拉昇或數據經過釐清，再補入揭露。「這並非隱匿，而是滾動式檢討，等行情到達區域行情，相關交易就會出現。」

