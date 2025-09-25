戶外廣告「買地送老婆」掀熱議　房仲解釋：誤會一場

▲台中一則「買地送老婆」的不動產廣告在網路上瘋傳，引起網友熱烈討論（圖／翻攝自《路上觀察學院》）

記者陳筱惠／台中報導

「買地送老婆」近日一則不動產廣告在網路上瘋傳，引起網友熱烈討論，不少人笑說「這交易太划算」，甚至有人打電話詢問，結果才發現原意其實是「買地送給老婆」，文案誤會引發一場烏龍。

在路上刊登帆布看板的住商不動產北屯823公園加盟店林俊弘接受採訪表示：「這則廣告是針對大坑風景區一帶的土地釋出，因為地段特殊，希望以輕鬆趣味的方式吸引目光，沒想到反被網友誤讀，掀起一波爆笑討論。」

林俊弘笑說：「公司沒有這麼多『老婆』可以送，大部分來電詢問的顧客當然還是問土地啦。」

不過網友留言也相當精彩：「買農地送老婆要幹嘛？讓你老婆耕田？」、「買一個死心踏地。」、「還是比較喜歡買花送女友的推銷。」、「一定是老婆餅！台中以前可是糕餅之都。」、「大地之母是吧？」





▲台中市北屯區農地，多集中於大坑風景區，且因地勢起伏明顯，價格差異極大 。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，大坑地區土地型態多元，但農地則多集中於大坑風景區，且因地勢起伏明顯，價格差異極大。未開發的農地約落在每坪3000元上下，而若經過整理或開發，行情甚至可能突破2萬元以上。

林俊弘說：「當地法規相對嚴格，部分土地要開發要經過水保檢測，買賣前更要留意土地實際開發可行性。」不過這場因文案誤解引發的話題，雖然鬧出笑話，卻意外讓大坑土地行情再次受到矚目。

