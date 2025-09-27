周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠事件是反制或失格？　

▲隋棠反控管委會疏於盡責。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

文／台灣公寓大廈管理顧問協會理事周惟蘋

藝人隋棠被爆出住在豪宅卻積欠高達11萬元的管理費，對此她回應的大意是，由於社區管委會未盡責修繕頂樓漏水，使得頂樓住戶多年來飽受漏水之苦，家中裝潢家具屢次受到損害，而不得已做出的反制行為。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？ 內行潑冷水：降價夢碎

翻開新聞，之前隋棠有一則被爆出噪音問題而被貼上惡鄰標籤，外人實在是霧裡看花，不想如今竟又被爆出欠繳管理費。但隋棠真的是惡鄰嗎？

隋棠期盼通過此事件讓大家明白，她一直以來想要爭取的只是社區住戶的基本權益和正義。但是自行以修繕費抵銷管理費的邏輯與方式，身爲公寓大廈管理專業從業人員，我必須說：「隋棠，妳真的搞錯了，而且，糟糕！妳做了最壞的示範！」

從此以後這件事會成為公寓大廈管理的負面教材，只要講到社區有人欠繳管理費，就會跳出隋棠2字！甚至只要有社區住戶不想繳管理費，都會抬出隋棠當藉口！公寓大廈管理問題，本身是個大哉問，而且是個一灘爛泥的大哉問！其實這些其實都是很普遍性的問題。

每個社區應該都要有量身訂作的《規約》，但是《規約》應該怎麼訂？有沒有人主動承擔社區的管理責任、解決社區的各項紛爭？服務社區的物管公司專業程度，有沒有能力辨識？

物管人員是不是真的能夠給予社區及管委會正確的意見及引導？其實，不管是80萬元、800萬元、8000萬元的房子，建築物生命週期管理維護、長期修繕計劃都是必要的，而責任的負擔及財務的分攤怎麼樣才是合理的規劃？

▲面對法規與實務的落差，現行《公寓大廈管理條例》可能存在理論與實務操作上的差距。（圖／資料照）

建商有沒有留下社區根本無力解決的歷史難題？如果公寓大廈管理的問題、困境，都要靠勞民傷財、曠日費時的訴訟才能解決，「那什麼才是隋棠認為的社區住戶的基本權益和正義？」

如同前面我說公寓大廈管理現況就是爛泥大哉問的意思。面對法規與實務的落差，現行《公寓大廈管理條例》可能存在理論與實務操作上的差距，導致社區管理效率低落，引發住戶爭議。

期盼透過「除錯」和「優化」機制，讓法規更能貼合現代社會社區的需求，運動目標與精神，包含提升住戶的公民意識與責任感，鼓勵住戶參與社區公共事務，透過具體的行動與措施，解決社區內的各種問題，居住品質得到提升。

其中更包含了解並善用《公寓大廈管理條例》中的「惡鄰條款」，透過合法途徑解決影響社區安寧的行為。 加速當社區問題無法透過住戶間溝通解決時，可透過電話、電子郵件或現場陳情等方式，向直轄市、縣（市）主管機關尋求協助。

還有支持專業管理，更主張物業管理人員考取證照，提升服務品質，進而提供更專業、更完善的公寓大廈管理服務。 透過這些，來解決過去法規未能涵蓋或導致問題的層面。

►周惟蘋小檔案

學歷：逢甲大學土木工程系畢業

經歷：公寓大廈自聘社區經理

現職：公寓大廈自聘社區經理、台灣公寓大廈管理顧問協會理事、台中市政府諮詢服務隊志工咨詢師