ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠事件是反制或失格？　

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隋棠反控管委會疏於盡責。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

文／台灣公寓大廈管理顧問協會理事周惟蘋

藝人隋棠被爆出住在豪宅卻積欠高達11萬元的管理費，對此她回應的大意是，由於社區管委會未盡責修繕頂樓漏水，使得頂樓住戶多年來飽受漏水之苦，家中裝潢家具屢次受到損害，而不得已做出的反制行為。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

翻開新聞，之前隋棠有一則被爆出噪音問題而被貼上惡鄰標籤，外人實在是霧裡看花，不想如今竟又被爆出欠繳管理費。但隋棠真的是惡鄰嗎？

隋棠期盼通過此事件讓大家明白，她一直以來想要爭取的只是社區住戶的基本權益和正義。但是自行以修繕費抵銷管理費的邏輯與方式，身爲公寓大廈管理專業從業人員，我必須說：「隋棠，妳真的搞錯了，而且，糟糕！妳做了最壞的示範！」

從此以後這件事會成為公寓大廈管理的負面教材，只要講到社區有人欠繳管理費，就會跳出隋棠2字！甚至只要有社區住戶不想繳管理費，都會抬出隋棠當藉口！公寓大廈管理問題，本身是個大哉問，而且是個一灘爛泥的大哉問！其實這些其實都是很普遍性的問題。

每個社區應該都要有量身訂作的《規約》，但是《規約》應該怎麼訂？有沒有人主動承擔社區的管理責任、解決社區的各項紛爭？服務社區的物管公司專業程度，有沒有能力辨識？

物管人員是不是真的能夠給予社區及管委會正確的意見及引導？其實，不管是80萬元、800萬元、8000萬元的房子，建築物生命週期管理維護、長期修繕計劃都是必要的，而責任的負擔及財務的分攤怎麼樣才是合理的規劃？

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲面對法規與實務的落差，現行《公寓大廈管理條例》可能存在理論與實務操作上的差距。（圖／資料照）

建商有沒有留下社區根本無力解決的歷史難題？如果公寓大廈管理的問題、困境，都要靠勞民傷財、曠日費時的訴訟才能解決，「那什麼才是隋棠認為的社區住戶的基本權益和正義？」

如同前面我說公寓大廈管理現況就是爛泥大哉問的意思。面對法規與實務的落差，現行《公寓大廈管理條例》可能存在理論與實務操作上的差距，導致社區管理效率低落，引發住戶爭議。

期盼透過「除錯」和「優化」機制，讓法規更能貼合現代社會社區的需求，運動目標與精神，包含提升住戶的公民意識與責任感，鼓勵住戶參與社區公共事務，透過具體的行動與措施，解決社區內的各種問題，居住品質得到提升。

其中更包含了解並善用《公寓大廈管理條例》中的「惡鄰條款」，透過合法途徑解決影響社區安寧的行為。 加速當社區問題無法透過住戶間溝通解決時，可透過電話、電子郵件或現場陳情等方式，向直轄市、縣（市）主管機關尋求協助。

還有支持專業管理，更主張物業管理人員考取證照，提升服務品質，進而提供更專業、更完善的公寓大廈管理服務。 透過這些，來解決過去法規未能涵蓋或導致問題的層面。

《地產詹哥老實說》EP275／新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎

►周惟蘋小檔案

學歷：逢甲大學土木工程系畢業

經歷：公寓大廈自聘社區經理

現職：公寓大廈自聘社區經理、台灣公寓大廈管理顧問協會理事、台中市政府諮詢服務隊志工咨詢師

關鍵字：隋棠管理費社區爭議公寓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠事件是反制或失格？　

藝人隋棠被爆出住在豪宅卻積欠高達11萬元的管理費，對此她回應的大意是，由於社區管委會未盡責修繕頂樓漏水，使得頂樓住戶多年來飽受漏水之苦，家中裝潢家具屢次受到損害，而不得已做出的反制行為。

1小時前

年輕人買房都選大樓　「長輩送透天厝」竟拒絕！內行曝3原因

如果預算足夠，會想買透天厝、大樓、華廈還是公寓？不過有網友發現，身邊的年輕朋友，似乎比較喜歡大樓，甚至有長輩要送高雄透天，朋友竟然拒絕，好奇「為什麼年輕人不愛透天了？」對此，信義房屋專家表示，可能跟現代人的生活習慣有關係，而且透天房價通常偏高，負擔比較大，選大樓相對輕鬆。

2小時前

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐廳暴賺百億致富

宜蘭頭城的「阿拉伯宮」頗具氣勢與神祕色彩，屋主為已故的企業家林昭文，《ETtoday新聞雲》整理他的發跡故事，從販賣文具、經營印刷廠及果汁廠，再到沙烏地阿拉伯開中餐廳，大賺百億身家後返鄉經營百貨公司、度假村，並興建了這棟「阿拉伯宮」。

2小時前

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，牆後圓頂、拱窗隱約浮現，彷彿一座漂洋過海的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱內部，一探這全台最貴招待所的廬山真面目。

3小時前

靠爛尾樓成上櫃董座！台灣唯一成功的套房酒店　年底歇業

從門外漢到上櫃飯店董座，劉清郎不斷自我挑戰。營造業出身的他，當年隻身到台東闖天下、跑工地，因被倒債誤打誤撞跨足飯店業，把爛尾樓翻身為年收3億元的人氣飯店，更趁勢打造富野集團，以平價連鎖飯店異軍突起，旗下飯店還接待過2任總統，甚至插旗海外市場。

4小時前

女花1700萬買房剛交屋！裝潢師傅跑錯樓層　她家牆壁被拆了

中國大陸浙江杭州一名女子砸下400萬人民幣（新台幣約1700萬元）買房，沒想到還沒入住，家裡的一面牆卻憑空消失。她事後才知道，原來是樓上住戶找來的裝潢師傅走錯門，誤把她家的牆給砸了，氣得她大喊「電視裡的劇情居然發生在我身上！」

16小時前

基隆45年老社區「危樓黃單」！81％住戶點頭　最快明年底重建動工

基隆市仁愛區光華里成功一路一帶的「聯宏社區」，因屋齡高達45年，加上地下室結構出現鋼筋外露與外牆磁磚剝落等問題，去年4月地震後受損更加明顯，市府鑑定後已張貼危險建物黃單。如今已有81%住戶簽署同意書，基隆市政府將啟動公辦都更程序，並協助進行海砂屋檢測，預計今年底前完成鑑定，最快可在明年第4季確認由哪一家建商承接重建。

17小時前

結婚買不起房！小叔要求「借住婚房」　全場喊不要：別挑戰人性

婚姻是人生大事，談論婚姻時帶有一些物質基礎也無可厚非。不過，若是為了親人的結婚為難到自己，就可得多思量思量了。近日就有一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，而她老公也覺得「沒什麼大不了」，只有她堅決不同意，搞得自己好像壞人。狀況曝光後，網友一面倒支持這名女網友，表示「請神容易送神難」，小叔夫妻住久了要他們離開可就麻煩了。

18小時前

惡房東走開！內政部推免費法扶「2條件」律師費全免

房客注意了！9月30日起民眾如果遇到租屋糾紛可向內政部提供的「法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務」申請免費法扶服務，透過司法途徑爭取租屋權益。

18小時前

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。包含愛山林建設公司董事長祝文宇個人捐助500萬元，豐邑集團則是緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機送至災區。

18小時前

【超感動❤】南橫路斷！部落村民接力運物資彼此打氣

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金..

50年老公寓「還能住多久？」　..

年付276萬簽20年長約　麥當..

台灣唯一成功的套房酒店　年底將..

漲幅55%後首見鬆動　興富發開..

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐..

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

存款600萬！金融哥「看一輪雙..

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票突..

ETtoday房產雲

最新新聞more

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠..

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐..

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金..

台灣唯一成功的套房酒店　年底將..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

聯宏社區啟動海砂屋鑑定　最快明..

結婚買不起房！小叔要求「借住婚..

惡房東走開！內政部推免費法扶「..

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366