「1人宅」10年激增52%　占比首次突破3成寫新高

▲▼房價,小宅,客廳,餐廳,廚房,首購,2房,小宅化 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全台「1人宅」數量正逐漸攀升，達248萬宅，10年來大增52.8%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

全台「1人宅」數量正逐漸攀升，達248萬宅，10年來大增52.8%，且占設有戶籍宅數達31.4%，首次突破3成，創下歷史新高。專家表示，隨著小宅化、少子化現象加劇，1人宅呈成長趨勢，加上囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

住商機構觀察內政部數據，全台2025年Q1「1人宅」宅數達248萬8455宅，與2016年同期相比大增86萬宅，增幅達52.8%，且占設有戶籍宅數達31.4%，數量不僅創下歷史新高，也是首次單季占比突破3成大關。

值得注意的是，1人宅最多縣市前六名皆為六都，光是六大都會區1人宅數量即達181.7萬宅，占全台1人宅比例達73%，顯示1人宅有高比例集中於都會區現象。

▲▼ 。（表／住商提供）

▲六都暨全台「1人宅」宅數統計。（圖／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「蛋黃區土地成本高昂，推案皆以小坪數為主，在供需兩端皆大情況下，都會區1人宅數激增。此外，都會區房屋持有成本高昂，加上有囤房稅等議題，令分戶需求大增，進而推升六都1人宅數量。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房屋稅2.0在去年7月上路，要設籍才能用自用住宅稅率，因此讓分戶設籍量大增，這應也是讓1人宅大量上升的原因。」

另據統計，新北市1人宅達50.8萬宅，10年增加約15.6萬戶，兩項數據皆為全台各縣市冠軍。住商不動產新北市區執行副理王健維分析：「主因是新北價位相對北市親民，其中蛋白區仍是單身族群買得起，磁吸「脫北者」移入情況之下，讓1人宅數量大增。」

此外，王健維表示：「近年來市場供給以小宅為主流，而新北市不管三重、新莊或是淡水，皆有豐富的重劃區題材，磁吸建商進駐推出小宅新案，令區域1人宅數量有不小的增長。」

關鍵字：1人宅小宅單身小房子住商不動產信義房屋

