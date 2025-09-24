擠下「楠梓漢」　1區靠生活機能重返高雄買氣最熱區

▲第七波信用管制措施上路滿1年，今年高雄房市明顯量縮，但各行政區表現仍有差異。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制措施上路滿1年，今年高雄房市明顯量縮，但各行政區表現仍有差異。根據統計，今年高雄各行政區買氣，三民區以537戶穩居第一；原本熱度最高的楠梓區，因建商持續「創價」心態，成交大幅縮減，以447戶退居第二。

高雄代銷公會統計今年高雄各行政區的成屋、預售銷售戶數前5名，高雄買氣最旺的行政區，三民區以537戶居冠，而前幾年有台積電設廠議題，一直穩居寶座的楠梓區，則以447戶退居第二，令人意外的是新興區、前鎮區的表現，今年各自衝上前5名，至於傳統購屋熱區鳳山也以411戶上榜。

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪分析，三民區在台積電未設廠前，一直是交易量最大區域，後來因台積電效應推升楠梓購屋需求，因此近年楠梓多次擠下三民，登上最熱門購屋行政區寶座，不過隨楠梓、三民2區房價價差逐漸拉近，但在限貸環境下，自住型買方更重視生活機能，三民區重回冠軍。

排名 區域 成屋銷售戶數(件) 預售銷售戶數(件) 合計銷售戶數(件) 1 三民 211 326 537 2 楠梓 148 299 447 3 前鎮 227 209 436 4 新興 16 401 417 5 鳳山 274 137 411

▲高雄今年各行政區成屋、預售銷售戶數TOP5。資料來源：高雄代銷公會。（ETtoday製表）

相對三民區的熱絡，楠梓區的表現卻令人跌破眼鏡。高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，楠梓區不論預售、成屋都出現全面量跌情況，「主因是具話題性及未來性，建商都想創價自然量縮。」

謝哲耀表示，前鎮區因為出現超級大案「AI慕光城」，成交量直接站穩第3名，而新興區長年交易量低迷，「中山鉑悅」一公開就大賣341戶，靠1案就帶動該區成交表現。

特別的是，鳳山是唯一上榜「成屋賣贏預售」的區域，關鍵在於「成屋價格貼近行情」，沒有追求過度創價，加上部分餘屋讓利，帶動不少成屋案成交，謝哲耀說：「現在高雄房市就是看個案表現，當區域剛好有突出的個案，成交量就能被拉上去。」

