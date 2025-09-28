新案衝破4字頭　「海線一哥」居民怨：看得到吃不到

▲沙鹿區是唯一不靠海的海線城市，加上台中港特區、捷運藍線利多，主要客群反而以中科就業人口為主。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中海線房市主要客群以中科就業人口為主，，其中，沙鹿區擺脫「過路城鎮」的印象，成為外地人熱點，不過在地人卻抱怨「看得到買不起」。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

沙鹿區號稱台中市「海線一哥」，是海線唯一不靠海的行政區，目前人口更已突破10萬人，加上「三校」靜宜、弘光、東海，以及「三院」光田醫院、台中榮總、童綜合醫院的支撐，持續帶來人口紅利。

另外，沙鹿區的產業動能，在中科二期台積電擴廠下月將要開工的帶動下，結合矽品、友達、群創等大廠，以及大雅、龍井、還有梧棲的關連工業區，形成完整的就業鏈，帶來穩定住房需求。

且捷運藍線動工、鐵路高架化推進，還有台中國際機場升級，讓沙鹿區雖然供給量大，但逐漸擺脫「過路城鎮」的印象，成為外地人熱點，不過在地人卻抱怨「看得到買不起」，凸顯區域房市發展與在地購屋能力的落差。

▲沙鹿區對比西屯市區約6折價，吸引不少新手中科員工搶進。（圖／記者陳筱惠攝）

近年重壓沙鹿區推案的包含已在地耕耘多年的富宇建設、富旺國際、坤悅開發、龍寶建設、新業建設、國雄建設、惠國建設等。

近期，有「惠國麓境」規劃地上13層、地下2層純住宅大樓，37~42坪邊間大3房。富宇建設更是自2024年重押沙鹿區，2年內推出超過5案，成為地區最大推案建商。

▲富旺國際總經理林祐任指出，沙鹿的發展不僅來自建設，更來自於穩定的人口與完善的生活資源，確實已購客中有5成來自科技業。（圖／記者陳筱惠攝）

坤悅開發首度搶進沙鹿新光田特區，推出「沐光邸」則同樣規劃3房產品，成交均價來到38.53萬元，下半年更同時再推出坤悅「映光田」新案尚未公開，但也展示出上櫃建商對沙鹿信心十足。

不過，太平洋房屋清水中山旗艦店紀光烜表示：「在當地地價、新案房價屢屢站上4字頭，與過往2字頭行情相比已翻倍成長，在地剛性自住需求，收入與房價落差過大，在地人都望房價興嘆、難以承受。但對比西屯市區約6折價，吸引不少新手中科員工搶進。」

以及臨近中科就業人口紅利，根據市場觀察，沙鹿區買盤主力卻並非在地沙鹿居民，而是來自台中市區、海線其他行政區的居民，讓「沙鹿不是沙鹿人買房」成為市場真實寫照。

近期受到新青安被排除在《銀行法》72-2天條的影響下，最新開盤的富旺國際「心海綻」基地近千坪、基地三面臨路且鄰30米民族路，規劃2~3房產品，2房總價主打698萬元（不含車），相較區域市場更為親民，週來人約6~8組，成為近期少數週來人達標的個案。

富旺國際總經理林祐任指出，「已購客中有5成來自科技業、2成來自清泉岡機場周邊的員工、3成來自清水、梧棲的民眾，真正在地沙鹿客，確實不多。」

林祐任補充：「中科發展數十年，帶進的就業人口即將突破6萬人，沙鹿作為外溢效益第一站，還有很大空間可吸納剛性自住客，因此19坪2房的規劃，不用千萬元的總價，相當吸引新手科技人。」

