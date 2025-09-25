%Arabica插旗台中首店　「共生」北屯千坪建案

記者陳筱惠／台中報導

北屯網美咖啡再加一！從香港紅到京都、全球擁有逾120間分店的日本精品咖啡品牌%Arabica，即將首度進駐台中，插旗北屯機捷特區南興北二路與敦富路口，招牌掛上就引起不少網友關注。

▲從香港紅到京都、全球擁有逾120間分店的日本精品咖啡品牌%Arabica，即將首度進駐台中。（圖／記者陳筱惠攝）

不過細查，該店與新案「永尚謙玥」接待中心共用一個基地，昨晚現場一點燈，就吸引民眾駐足圍觀拍照，在社群上熱度飆升，實際詢問永尚建設，對方證實與％Arabica攜手合作，期望這場跨界聯名能為台中房市帶來全新潮流元素，開幕時間暫定10月下旬。

新案「永尚謙玥」尚未正式進場，該基地位於敦富路、南興北二路，基地面積1646坪，規劃25~37坪、2~3房，總銷約60億元，屬於機捷特區2025年度大案，不僅是主打首購的個案，也是機捷特區中唯3有泳池設計的個案。

但房市景氣持續低迷，政府第七波打房措施上路後，貸款條件收緊、買方觀望氣氛濃厚，建商銷售策略全面轉向，「品牌聯名」成為突圍關鍵字。台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章坦言：「當市場冷卻，讓賞屋不只是看房成了銷售成敗的關鍵，而品牌合作正好補足這一塊。」

▲豐邑集團位於松竹路三段與山西路口打造的「文心O’LIVE 建築美學館」，與韓系精品咖啡品牌 Ten Thousand Coffee合作。（圖／記者陳筱惠攝）

白洪章補充：「要與知名品牌合作，首先案量要夠大，利用這樣的方式，吸引來客，尤其咖啡品牌的吸引力也夠大，在這種低迷的時候，讓民眾多一種選擇性，目前銷售市況低迷，一個月賣一戶就已經算不錯了，能創造1+1大於2的效應，也顯示出房市走向不走斷短線銷售，開始朝向長期抗戰。」

這波風潮中，最早衝出話題的案例則是豐邑集團，位於松竹路三段與山西路口打造的「文心O’LIVE 建築美學館」，與韓系精品咖啡品牌 Ten Thousand Coffee合作，引起排隊風潮。

建案名稱 地點 基地面積(坪) 規劃坪數(坪) 房型 總銷(億元) 聯名品牌 永尚謙玥 敦富路、南興北二路 1646 25~37 2~3房 60 %Arabica（日本咖啡） 豐邑文心O’LIVE 松竹路三段與山西路口

681 36~54 3~4房 70 Ten Thousand Coffee（韓系咖啡）

自開幕以來天天大排長龍，近期推出的一公升「續命神飲」咖啡更讓社群瘋傳洗版，成功吸引年輕族群與咖啡愛好者進場賞屋。

樂洋地產行銷總經理陳正文表示：「Ten Thousand Coffee 與建案接待中心共生，以雙品牌共伴行銷，邀請民眾賞屋，並品嚐人氣咖啡的美味。」

他也強調：「這種共生模式不只為案場導流，也重塑了購屋體驗，讓接待中心不再只是銷售空間，而是城市生活的一部分。」

