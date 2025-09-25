ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

漲幅55%後首見鬆動　興富發開九份子讓利第一槍

▲▼ 九份子 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台南九份子重劃區隨重大交通與生活機能建設到位，還有台南首個9年雙語學區，近年成購屋熱區，首度有新案開出讓立第一槍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南九份子重劃區隨重大交通與生活機能建設到位，還有台南首個9年雙語學區，近年成購屋熱區，根據實登統計，預售案5年來已有5成漲幅，該區成交價最高達49萬元，今年大案陸續進場，競爭激烈下，首度有新案開出讓利第一槍，開出31.9萬元起的破盤價。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

安南區的九份子重劃區備受矚目，台南市府將該區定位為「國際級低碳示範特區」，規劃高綠覆率、綠建築與太陽能規範，結合紅樹林保護區與生態滯洪池，打造全台首座低碳智慧社區。區內更設有台南唯一9年一貫雙語學區的九份子國中、小，成為家長搶進的學區。

▲▼ 九份子 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登統計九份子預售案均價，從2021年均價25.1萬元，漲至今年39.1萬元，晚買5年單坪貴14萬元，已有55%的漲幅。（圖／記者張雅雲攝）

而且台南都會區北外環道路第1、3期已通車，全線預計2027年底完工，屆時從九份子到南科僅需15分鐘車程，便利交通、宜居環境與教育資源，使九份子成為科技新貴移居首選。

根據實登統計九份子預售案均價，從2021年均價25.1萬元，漲至今年39.1萬元，晚買5年單坪貴14萬元，已有55%的漲幅，而該區去年成交價最高達49萬元。

今年大案齊發，泰嘉開發「一字得」總銷38億元Q2公開，開價4字頭，該區最大案「國王湖」，總銷200億元，預計明年Q1進場，預計開價42~55萬元。興富發集團金駿營造即將公開的「悦讀耶魯」總銷100億元，首開讓利第一槍，主打798萬元起，坪數25坪，佔社區戶數5%、40戶，開價壓低至31.9~35萬元，堪稱震撼市場，而景觀戶別開價落在45~48萬元。

年度 2021 2022 2023 2024 2025 漲幅
預售單價 (萬/坪) 25.11 32.2 35.7 37 39.1 55.7%
成屋單價 (萬/坪) 23.5 27.2 29.7 29.2 28.65 21.9%

▲台南九份子重劃區近五年預售大樓均價。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

負責銷售的興富發建設執行長林志龍表示，房市去年在第七波信用管制後，北、中、南買氣均明顯放緩，銷售速度不若以往，限貸前新案多能順利完銷，但近1年來受政策與打房氛圍影響，市場反應轉趨保守，為了因應市場變局，才會祭出讓利價，「堪稱回到3~4年前房價。」

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，九份子購屋族群多以首購、小家庭為主，現階段不少購屋族群擔心貸款難，成交率大受影響，以3字初頭價格來看，在台南堪稱相當具吸引力，不過後續價差逐漸拉大，前面3字初頭刺激客戶引來人潮，但後續4字頭會不會有買家買單仍是問題。

關鍵字：台南九份子安南區房價興富發金駿營造

