神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐廳暴賺百億致富

記者項瀚、陳筱惠／頭城報導

宜蘭頭城的「阿拉伯宮」頗具氣勢與神祕色彩，屋主為已故的企業家林昭文，《ETtoday新聞雲》整理他的發跡故事，從販賣文具、經營印刷廠及果汁廠，再到沙烏地阿拉伯開中餐廳，大賺百億身家後返鄉經營百貨公司、度假村，並興建了這棟「阿拉伯宮」。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

▲宜蘭頭城的「阿拉伯宮」頗具氣勢與神祕色彩，屋主為已故的企業家林昭文。（圖／業者提供）

宜蘭頭城海邊座落相當醒目的「阿拉伯宮」，擁龜山島景第一排景觀，建築外圍著一整排白色高牆，頗具神秘氛圍，宮內則結合中東宮廷風情，有超大落地窗、宴會廳，許多政商名流都曾是座上賓。

這棟阿拉伯宮由「友愛百貨」林昭文家族持有，林昭文虔誠信奉伊斯蘭教，又曾在沙烏地阿拉伯經商，出身宜蘭的他返台時即興建「阿拉伯宮」。

林昭文為宜蘭羅東人，被稱為「台灣阿拉伯王」，不單只是因為在中東事業有成，他淺色眼珠、深邃雙眼皮、大鬍鬚，穿起中東裝扮，乍看之下還真以為是阿拉伯人。

▲林昭文為宜蘭羅東人，被稱為「台灣阿拉伯王」。（圖／ET資料照）

回顧林昭文的發跡史，他早年創業，曾販賣文具、經營印刷廠，又在台中轉投資佳美食品從事果汁製造販售事業，1970年代石油危機時期，景氣差，在朋友的引薦下到了沙烏地阿拉伯投資餐飲事業。

起初，他到沙烏地阿拉伯是賣果汁，但嗅到了台商不習慣當地飲食的中式餐館商機，於是成立「華宮」餐廳，頗具規模，巔峰期達到40間分店，生意好到爆，據傳每年營業額高達8億元。

林昭文在海外經商有成，累積百億元財富，1986年返回家鄉，除興建「榮梓博物館」，也就是這棟「阿拉伯宮」，也在當地投入許多產業經營。

▲「友愛百貨」於1997年開業，成為宜蘭第一家百貨公司，2016年走入歷史後，轉型為「友愛休閒商業大樓」。（圖／翻攝自Google Maps）



林昭文在時任宜蘭縣長游錫堃推薦下，興建「友愛百貨」，並於1997年開業，成為宜蘭第一家百貨公司，為當地市區重要地標，此外還成立了「宜大證券」，經營「金盈谷度假村」。

不過，2016年「友愛百貨」走入歷史，轉型為「友愛休閒商業大樓」，「金盈谷度假村」則是在2020年易主予旺中集團蔡衍明家族。

2019年時，林昭文因胰臟癌病逝，享壽83歲，據瞭解在身前就陸續將阿拉伯的餐飲事業還有國內相關事業，分別交由3名兒子經營，林家相當低調，近期再因遺孀「有誠意」出售「阿拉伯宮」，躍上媒體版面。

