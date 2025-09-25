ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

花蓮堰塞湖溢流成小林村翻版　旗山人發聲：懂重建之苦

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，清淤。（圖／花蓮縣政府）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者張雅雲／高雄報導

樺加沙颱風引發花蓮豪雨災情，馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成14人罹難，回憶2009年的莫拉克颱風引發的八八風災，同樣形成堰塞湖，潰堤時造成小林村滅村，現在重災區旗山人紛紛在網路打氣「記得那份驚恐和無助，永遠忘不了的噩夢」。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，2009年的莫拉克颱風形成堰塞湖，也因潰堤釀災，最後造成小林村滅村的悲劇，而周邊重災區旗山，紛紛有旗山人在網路聲援花蓮人，並回憶當初的慘況。

旗山名店紛紛發聲，「李家涼麵」直言，「花蓮光復鄉也遇到水災，彷彿把我們拉回到當年的情景，那種心酸我們真的懂，看著家園受創、生活被迫停頓，卻仍要堅強面對的無奈，旗山人走過黑暗，也明白重建需要時間與力量。」

「常美冰店」感性透露：「說到被洪水侵襲家園這件事，是我們高雄旗山人永遠忘不了的噩夢，2009年滿目瘡痍的景象依舊歷歷在目，身為莫拉克風災曾經的洪水受災戶，完全能體會那種無語問蒼天的無力感。」

年份 成交量 (件) 透天均價 (萬/坪)
2025 269 12.2
2024 522 15.66
2023 538 13.52

▲旗山近年房市價量。（ETtoday製表）

而旗山在歷經八八風災16年後，走過重建之路，近年房市買氣常年穩定。台灣房屋大旗美加盟店店長蘇祐正分析，旗山房市以自住需求為主，買氣穩定，但在今年信用管制與蛋白區銀行放貸成數偏低的情況下，買氣顯得疲弱。

蘇祐正說：「旗山主要幹道申貸，雖可貸款7成，但因限貸下，銀行審核趨嚴，『就像水龍頭打開卻流不出水』，讓不少購屋族卡在貸款，今年交易量腰斬。」

而旗山以透天產品為主，新案不多，因供給量少，總價落在1800萬元上下，買氣以中古屋為主，屋齡多超過30年，賣家多為繼承取得，依屋況、臨路條件，成交總價帶落在 600~1200 萬元之間，屬地緣性買盤。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

關鍵字：花蓮堰塞湖旗山小林村災情馬太鞍溪樺加沙颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

桃園蛋黃區社宅+1！近300戶估2029完工

位於桃園市桃園區的「日光安居」日前舉行動土典禮，這也是繼「慈文安居」後，桃園區的第二處社會住宅，全額由中央投資，預計298戶居住單元可在2029年完工。

3小時前

租下店面「大漏水半年」！害羹店生財器具壞光　老闆怒告房東

台北市一名吳姓男子表示，先前與房東蘇女簽訂一年租約，承租下該處店面經營羹店，未料租期下半期開始卻發生嚴重漏水，屢次通知蘇女修繕未果，導致他難以營業，設備並因此而損壞，如今租約到期，提告請求設備修復費用、返還剩餘押金、以及下半年6個月租金，共47萬7000元。台北地院審理後，判處蘇女給付6萬4785元為恰當。可上訴。

4小時前

銀座「地王」連霸20年　每平方公尺976萬元

根據日本最新資料顯示，今年7月全國各類土地平均價格已連續四年上升。位於東京都銀座的「明治屋銀座大樓」依舊穩坐「地王」寶座，每平方公尺售價高達4690萬日圓（約新台幣976萬元）。

5小時前

搬新家第1天「被鄰居威脅」！男女驚見紙條　上萬網友一看怒了

國外一對情侶搬入租屋處準備開始同居生活，從下午2時一路忙到晚間6時許，接著去吃晚餐慶祝這特別的日子，但當兩人返家卻發現來自鄰居的抱怨紙條，稱兩人發出的噪音無可容忍，威脅要把他們趕走，「我們花大錢買下房子，就是為了避開無知無禮的房客，真是夠了」。兩人在論壇Reddit發文揭露整個過程之後，吸引上萬名網友關注討論。

5小時前

「太保勇士」安啦！實登微幅上漲　嘉義縣預售市場價穩量縮

2025年上半年嘉義縣地政處公布最新地產數據，預售屋推案數及成交件數皆呈現減少的趨勢，平均價格因交易區域分布差異而出現波動，但整體房地產價格仍維持穩定，呈現「量縮價穩」的市場趨勢，其中太保市更是呈現微幅上漲。

6小時前

雙薪220萬想生孩「買2房還是3房？」　全場見條件勸退：太吃力

市中心房價貴，就算是租屋也不便宜，不少人會選擇住在郊區，每天通勤上下班，一對年薪220萬元的夫妻表示，在新北工作，但房價太貴了只好往外圍看，尋找桃園A7與林口A9等地區的房子，看上3個物件，由於未來要生小孩，猶豫要先買2房，還是直上3房，貼文掀起討論。

6小時前

花蓮堰塞湖溢流成小林村翻版　旗山人發聲：懂重建之苦

樺加沙颱風引發花蓮豪雨災情，馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成14人罹難，回憶2009年的莫拉克颱風引發的八八風災，同樣形成堰塞湖，潰堤時造成小林村滅村，現在重災區旗山人紛紛在網路打氣「記得那份驚恐和無助，永遠忘不了的噩夢」。

6小時前

兩寶都還小！家長苦惱「能做玻璃拉門嗎」　過來人狂勸

一名家長發文表示，原本有意做廚房的玻璃拉門，但由於家中有兩個小小孩，就怕會有安全隱憂，於是向眾網友請益。沒想到，網友清一色勸退，直言「先不要裝吧！」

7小時前

年輕人難買房！　 專家揭首購族3困境

台灣房價與收入比例近年已拉大至驚人的10倍，特別是雙北地區，買房成了年輕人無法解答的「數學題」。臉書社團「賣厝阿明 知識+」版主阿明直言，首購族最大的挑戰並非不努力，而是房價與薪資脫鉤，讓努力變得徒勞無功。

8小時前

%Arabica插旗台中首店　「共生」北屯千坪建案

北屯網美咖啡再加一！從香港紅到京都、全球擁有逾120間分店的日本精品咖啡品牌%Arabica，即將首度進駐台中，插旗北屯機捷特區南興北二路與敦富路口，招牌掛上就引起不少網友關注。

9小時前

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

小坪頂84億爛尾樓一拍流標　內..

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控..

北新路30年大咖租客將撤　千萬..

%Arabica插旗台中首店　..

隋棠爆欠11萬管理費！律師揭2..

搬家第1天被鄰居威脅　萬人一看..

房東喊退休！　大立商圈20年老..

房東不滿「租賃專法」怒祭2對策..

中油60年勞宅現值3字頭　在地..

楠梓漢笑了　新成屋驚見3字頭「..

ETtoday房產雲

最新新聞more

桃園蛋黃區社宅+1！近300戶..

羹店大漏水半年！生財器具壞光　..

銀座地王連霸20年　每平方公尺..

搬家第1天被鄰居威脅　萬人一看..

「太保勇士」安啦！實登微幅上漲..

雙薪220萬想生孩「買2房還是..

花蓮堰塞湖溢流成小林村翻版　旗..

兩寶都還小！家長苦惱「能做玻璃..

年輕人難買房！　 專家揭首購族..

%Arabica插旗台中首店　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366