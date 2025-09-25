花蓮堰塞湖溢流成小林村翻版　旗山人發聲：懂重建之苦

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者張雅雲／高雄報導

樺加沙颱風引發花蓮豪雨災情，馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成14人罹難，回憶2009年的莫拉克颱風引發的八八風災，同樣形成堰塞湖，潰堤時造成小林村滅村，現在重災區旗山人紛紛在網路打氣「記得那份驚恐和無助，永遠忘不了的噩夢」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，2009年的莫拉克颱風形成堰塞湖，也因潰堤釀災，最後造成小林村滅村的悲劇，而周邊重災區旗山，紛紛有旗山人在網路聲援花蓮人，並回憶當初的慘況。

旗山名店紛紛發聲，「李家涼麵」直言，「花蓮光復鄉也遇到水災，彷彿把我們拉回到當年的情景，那種心酸我們真的懂，看著家園受創、生活被迫停頓，卻仍要堅強面對的無奈，旗山人走過黑暗，也明白重建需要時間與力量。」

「常美冰店」感性透露：「說到被洪水侵襲家園這件事，是我們高雄旗山人永遠忘不了的噩夢，2009年滿目瘡痍的景象依舊歷歷在目，身為莫拉克風災曾經的洪水受災戶，完全能體會那種無語問蒼天的無力感。」

年份 成交量 (件) 透天均價 (萬/坪) 2025 269 12.2 2024 522 15.66 2023 538 13.52

▲旗山近年房市價量。（ETtoday製表）

而旗山在歷經八八風災16年後，走過重建之路，近年房市買氣常年穩定。台灣房屋大旗美加盟店店長蘇祐正分析，旗山房市以自住需求為主，買氣穩定，但在今年信用管制與蛋白區銀行放貸成數偏低的情況下，買氣顯得疲弱。

蘇祐正說：「旗山主要幹道申貸，雖可貸款7成，但因限貸下，銀行審核趨嚴，『就像水龍頭打開卻流不出水』，讓不少購屋族卡在貸款，今年交易量腰斬。」

而旗山以透天產品為主，新案不多，因供給量少，總價落在1800萬元上下，買氣以中古屋為主，屋齡多超過30年，賣家多為繼承取得，依屋況、臨路條件，成交總價帶落在 600~1200 萬元之間，屬地緣性買盤。

