高雄10大熱銷社區出爐　1社區月賣2戶奪冠

記者張雅雲／高雄報導
高雄房市在第七波信用管制影響下，交易量明顯下滑，但仍有部分社區表現亮眼。根據統計，高雄市近1年前10大熱銷社區中，苓雅區「新光諾貝爾大廈」以28戶交易量拿下冠軍，平均1個月賣2戶，以高性價比衝出買氣。
永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年高雄市前10大熱門交易的住宅社區，其中苓雅區的「新光諾貝爾大廈」累計交易28戶居冠，平均每個月至少有2戶成交，其次為「京城美術皇居」、「青曦流域」，各以19戶並列第2，「芳崗高鐵棧」則以18戶緊追在後。
永慶不動產高雄站前美家加盟店店東才毓仁表示，「新光諾貝爾大廈」位於亞灣，戶數多達1000多戶，因為戶數基期大、交易量多，衝上第一名也不意外，加上總價相對親民，相較周邊大坪數豪宅，成為民眾以相對低門檻進駐亞灣首選。
台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，社區對面就是特貿三公辦都更開發案南北基地，房市發展潛力高，在豪宅林立的亞灣區，能以親民價享有同等機能，對購屋族來說CP值頗高，因此吸引不少自住首購進場，更不乏投資置產族積極卡位。
|排序
|行政區
|社區名稱
|交易量(戶)
|平均單價(萬元/坪)
|平均總價(萬元)
|1
|苓雅區
|新光諾貝爾大廈
|28
|17.7
|701
|2
|左營區
|青曦流域
|19
|34.8
|1,563
|3
|鼓山區
|京城美術皇居
|19
|37.5
|4,448
|4
|左營區
|芳崗高鐵棧
|18
|40.5
|1,549
|5
|前鎮區
|永信禾豐
|17
|38.7
|2,149
|6
|左營區
|果貿國宅
|15
|14.6
|470
|7
|前鎮區
|名發晶閣
|14
|35.9
|2,380
|8
|苓雅區
|逸文苑
|13
|32.4
|3,143
|9
|鳳山區
|鳳山中崙第一標公寓大廈
|12
|19.2
|720
|10
|鹽埕區
|金鹽埕大廈
|11
|15.1
|348
▲高雄市近1年前10大熱銷社區。資料來源：內政部、永慶房產集團研究發展中心彙整。（ETtoday製表）
值得注意的是，總價超過4000萬元的豪宅「京城美術皇居」同樣進榜，才毓仁說：「現在小宅越來越多，真正有大坪數居住需求的剛需族群陸續出籠。」該社區基地近3000坪、公設豐富，雖然總價高，但換算單價並不貴，即便總價超過4000萬元，仍衝出買氣。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房價高漲新屋太貴、老屋又太舊，因此屋齡較新穎、社區規劃佳、條件近似新成屋的輕齡中古宅，相對成為預算較充裕，又想在新屋與老屋間取得平衡的折衷選擇。
以19戶並列第2的「青曦流域」，位於桃子園，區域新案價格愈開愈高，比價效應下，該案單價相對較低，在生活圈中相當具競爭力。同樣位於左營的「芳崗高鐵棧」，則是位於高鐵特區，雖然單價高達40.5萬元，但因總價控制在1500萬元上下，吸引不少北高科技人進駐，紛紛衝出買氣。
