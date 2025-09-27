高雄10大熱銷社區出爐　1社區月賣2戶奪冠

▲根據統計，高雄市近1年前10大熱銷社區中，「新光諾貝爾大廈」以28戶交易量拿下冠軍，平均1個月賣2戶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房市在第七波信用管制影響下，交易量明顯下滑，但仍有部分社區表現亮眼。根據統計，高雄市近1年前10大熱銷社區中，苓雅區「新光諾貝爾大廈」以28戶交易量拿下冠軍，平均1個月賣2戶，以高性價比衝出買氣。

永慶房產集團彙整內政部實價登錄資訊，統計近一年高雄市前10大熱門交易的住宅社區，其中苓雅區的「新光諾貝爾大廈」累計交易28戶居冠，平均每個月至少有2戶成交，其次為「京城美術皇居」、「青曦流域」，各以19戶並列第2，「芳崗高鐵棧」則以18戶緊追在後。

永慶不動產高雄站前美家加盟店店東才毓仁表示，「新光諾貝爾大廈」位於亞灣，戶數多達1000多戶，因為戶數基期大、交易量多，衝上第一名也不意外，加上總價相對親民，相較周邊大坪數豪宅，成為民眾以相對低門檻進駐亞灣首選。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，社區對面就是特貿三公辦都更開發案南北基地，房市發展潛力高，在豪宅林立的亞灣區，能以親民價享有同等機能，對購屋族來說CP值頗高，因此吸引不少自住首購進場，更不乏投資置產族積極卡位。

排序 行政區 社區名稱 交易量(戶) 平均單價(萬元/坪) 平均總價(萬元) 1 苓雅區 新光諾貝爾大廈 28 17.7 701 2 左營區 青曦流域 19 34.8 1,563 3 鼓山區 京城美術皇居 19 37.5 4,448 4 左營區 芳崗高鐵棧 18 40.5 1,549 5 前鎮區 永信禾豐 17 38.7 2,149 6 左營區 果貿國宅 15 14.6 470 7 前鎮區 名發晶閣 14 35.9 2,380 8 苓雅區 逸文苑 13 32.4 3,143 9 鳳山區 鳳山中崙第一標公寓大廈 12 19.2 720 10 鹽埕區 金鹽埕大廈 11 15.1 348

▲高雄市近1年前10大熱銷社區。資料來源：內政部、永慶房產集團研究發展中心彙整。（ETtoday製表）

值得注意的是，總價超過4000萬元的豪宅「京城美術皇居」同樣進榜，才毓仁說：「現在小宅越來越多，真正有大坪數居住需求的剛需族群陸續出籠。」該社區基地近3000坪、公設豐富，雖然總價高，但換算單價並不貴，即便總價超過4000萬元，仍衝出買氣。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房價高漲新屋太貴、老屋又太舊，因此屋齡較新穎、社區規劃佳、條件近似新成屋的輕齡中古宅，相對成為預算較充裕，又想在新屋與老屋間取得平衡的折衷選擇。

以19戶並列第2的「青曦流域」，位於桃子園，區域新案價格愈開愈高，比價效應下，該案單價相對較低，在生活圈中相當具競爭力。同樣位於左營的「芳崗高鐵棧」，則是位於高鐵特區，雖然單價高達40.5萬元，但因總價控制在1500萬元上下，吸引不少北高科技人進駐，紛紛衝出買氣。

