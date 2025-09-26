ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年付276萬簽20年長約　麥當勞北區首間得來速掛招

▲▼ 麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲麥當勞近年持續拓點，近期將進駐台南北區和緯路，該店日前首度掛出麥當勞最具標誌性的黃色「M招牌」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

麥當勞近年持續拓點，近期將進駐台南北區和緯路，該店日前首度掛出麥當勞最具標誌性的黃色「M招牌」、規劃得來速車道，是北區首間有得來速的麥當勞，預計年底前試營運，附近還有施工中的全聯。信義房屋專家指出，人口紅利吸大咖租客。

台南北區近期有新光三越小北門店開幕，全國知名度大增，位於和緯路的麥當勞和緯店積極施工中，首度掛上招牌，並規劃2個得來速車道，是繼北區原有的西門二店後，為北區首個有得來速的麥當勞。

根據租賃實登揭露，該地為2024年4月承租，土地面積369.83坪，月租金23.1萬元，並備註「租賃期間至2045年12月31日，且點交日起18個月免租。」

麥當勞表示，目前正積極籌備中，感謝在地鄉親與各界的關心，待各項準備工作到位後，預計年底前試營運，希望服務更多在地鄉親，同時活絡在地就業市場，融入社區生活圈。

而位於文成三路的空地，近期也有大型店施工中，該地租金雖未公布，在地仲介透露，該地地坪419.87坪，全聯即將進駐，月租金預估20~25萬元。

 ▲▼ 麥當勞 。（圖／記者張雅雲攝）

▲北區文成三路的空地，近期也有大型店面積極施工中。（圖／記者張雅雲攝）

在地人興奮表示，好市多COSTCO台南店2011年開幕後，長期沒有大型新賣場進駐，今年除新光三越小北門店開幕，還有麥當勞、全聯等大型連鎖品牌進駐，商業機能愈來愈強。

信義房屋海安文元店業務劉立廷表示，鄭子寮重劃區位於台南北區，範圍約為文賢路以東、西門路四段以西、中華北路二段以南，以及和緯路二、三段以北，發展至今已相當成熟，一直以來定位為台南高級住宅區。

過去大型商場不多，但隨著人口紅利逐年發酵，吸引越來越多大型連鎖品牌進駐，目前不少大型連鎖業者、代銷興建接待中心等大型商用設施，都選擇承租空地自建，像海安路、文賢路一帶，月租金行情單坪約600元上下。

店名 位置 坪數 租金 租期
麥當勞 和緯路 369.83坪 23.1萬 20年
全聯 文成三路 419.87坪 預估20~25萬 未透露

▲北區新開店。（ETtoday製表）

該區大樓買氣持續暢旺，主力為屋齡10年內大樓，單價落在45~50萬元，鄭子寮透天屋齡多為20年，社區型別墅成交約2000~2100萬元，臨路透天則站上2500萬元。

劉立廷說：「近期除麥當勞、全聯等大型品牌卡位，北區又有名校文元國小加持，加上鄰近新光三越、好市多帶來龐大消費人潮，區域人口不斷成長，持續吸引建商推案與買方進駐。」

關鍵字：台南北區麥當勞新光三越全聯信義房屋

