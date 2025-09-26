房市景氣面髮夾彎　信義：交易量縮恐創26年最慘紀錄

▲前8月全台建物買賣移轉棟數僅17.5萬棟，以全年27萬棟推估，年減幅達23%，將改寫近26年最大減幅紀錄。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

限貸後，房市買氣有感急凍！根據房仲統計，前8月全台建物買賣移轉棟數僅17.5萬棟，以全年27萬棟推估，年減幅達23%，將改寫近26年最大減幅紀錄。信義房屋專家表示，今年房市景氣與去年14%的年增，形成強烈對比，堪稱「髮夾彎」。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

統計顯示，前8月第一次登記大量高達11.6萬棟，年增幅度高達12%，顯示前8月有大量預售屋完工交屋，出現在建物買賣移轉統計內，不過即使有預售交屋支撐，前8月全台建物買賣移轉棟數僅有17.5萬棟，年減27%，若沒有交屋移轉支撐，實際上的狀況會更為緊縮。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若以全年建物買賣移轉棟數27萬棟推估，年減幅度將達23%，減幅寫下26年最高紀錄。

曾敬德分析，房市景氣在無重大外力干擾下，多半會延續趨勢，例如2017~2021年連續年增4%~9%；反觀2014年因房市反轉、房地合一稅衝擊，2014至2016年連年萎縮9%至16%。

▲今年延續去年第七波信用管制效應，房價漲幅過大、民眾信心轉弱，加上房貸受限，導致交易量驟減。（圖／記者湯興漢攝）

曾敬德直言，今年延續去年第七波信用管制效應，房價漲幅過大、民眾信心轉弱，加上房貸受限，導致交易量驟減，與去年14%的年增形成強烈對比，房市景氣堪稱「髮夾彎」。

受限貸影響，今年不只成屋買氣冷卻，預售市場同樣維持低量。住商機構大南區協理林祺博表示，現階段成屋與預售的買方屬性差異明顯，手頭資金充裕、需求急迫的客群仍偏好立即入住的成屋；而自備款有限的年輕首購族，則傾向透過低頭期款、分期繳方式進場預售，市場分流明確，但同樣因貸款難卡關，水龍頭雖打開，但仍期待房價下修而持續觀望。

林祺博說：「短期內新青安貸款交易量已陸續出籠，後續買氣就看央行年底的理監事會會議，是否會對房市政策鬆綁或維持現狀。」

