民生社區生活圈珍稀新案　鳴森大苑坐落核心靜巷

▲民生社區生活圈是無數人嚮往的宜居圈。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台北蛋黃區寸土寸金的精華地段，一直是購屋族群心中的理想住所，其中，民生社區生活圈更是無數人嚮往的宜居圈，這一區不同於其他區域頻繁的都市更新與大型開發，民生社區生活圈始終保持著難得的寧靜，大面積重劃案在此幾乎絕跡，新建案的供給更是稀少如珍寶，讓民生社區生活圈得以維持其獨特的生活氛圍，街道兩旁綠樹成蔭，巷弄間散發著悠閒的人文氣息，轉角藏著驚喜的小店與咖啡館，還有不少美食店，居民享受著都市中心難得的靜謐，遠離車水馬龍的喧囂，卻又不失便利性，是隱身在城市中的隱富聚落。

▲「鳴森大苑鳴森苑」鄰近傳統市場，也可散步至巷口的精品咖啡廳。

▲「鳴森大苑鳴森苑」周邊的學區為健康雙語國小、西松完全中學。

難得推出的「鳴森大苑鳴森苑」正位於民生社區生活圈靜巷核心，吸引眾人的目光，不僅坐擁稀有地段，又是區內少見的超高樓層，享受恬靜時光及遼闊景觀，周邊生活機能的完善，不但鄰近全聯、家樂福、傳統市場，也可散步至巷口的精品咖啡廳，品味職人手沖的香醇咖啡，這種新舊融合的生活正是民生社區生活圈的迷人之處，教育資源方面，學區為健康雙語國小、西松完全中學等優質校區，讓家庭在此安心扎根。

▲鄰近的捷運南京三民站，5分鐘抵達松山機場。

▲十分鐘即抵達信義計畫區，敦化商圈、大巨蛋體育園區等指標性地點就近可達。



交通便利性更是這個地段的一大亮點，僅需五分鐘車程便可達松山機場，十分鐘內即可抵達信義計畫區的國際商務核心，鄰近的捷運南京三民站提供了便捷的大眾運輸選擇，而敦化商圈、大巨蛋體育園區等指標性地點就近可達，無論是商務洽談、休閒娛樂或國際往來，都能在最短時間內到達，展現地段無可取代的優勢。

▲鳴森大苑由國內建築龍頭「中華工程」操刀興建。

鳴森大苑鳴森苑由國內建築龍頭「中華工程」操刀興建，以國家級品質打造民生社區新地標，建築採SRC鋼骨結構與地下室TOP-DOWN工法，確保建築物在面臨地震等自然災害時，具備優異的結構安全性與耐久性。更以台北101同等級的CFT鋼柱支撐，不僅提升安全性，同時也能有效減少柱體尺寸，為室內空間創造更大的使用坪效與設計彈性，高樓層更可遠眺台北101天際線，享受城市制高點的絕佳視野，讓住宅不僅僅是安身之所，更象徵與城市共鳴的生活高度，中華工程的專業與品質保證，讓鳴森苑不只是住宅，更是一座能跨越時間的經典建築。

▲一樓設有茗品區，孩子則可在家教室裡安心學習。



除了結構安全與地段稀缺，鳴森大苑鳴森苑更注重居住者的生活體驗氛圍，回到社區，一樓設有茗品區，讓住戶能在茶香間交流談心，交誼廳則提供鄰里互動的溫暖場域，孩子則可在家教室裡安心學習，具有教育環境的延續性，樓上空間更規劃了靜謐的閱覽室與專屬健身房，讓住戶在快節奏的城市生活中，也能找到閱讀沉澱與運動釋壓的平衡點，社區內外綠意交織，靜巷氛圍更添一份安定與從容，讓生活回歸最本質的儀式感。

▲樓上空間規劃了靜謐的閱覽室與健身房。



「鳴森大苑鳴森苑」以珍稀地段、建築品質與生活氛圍三大優勢，重新定義民生社區生活圈的居住價值，它不僅是一棟住宅，更是連結城市繁華與社區綠意的生活場域，讓住戶在靜巷裡享受繁華便利，在綠意中體驗慢活日常。從交通的高效、建築的穩固，到社區空間的貼心規劃，「鳴森苑」展現了現代人對理想居所的所有想像。對於渴望安全、品質與質感兼具的買家而言，這座新地標無疑是值得一生珍藏的夢想之家。

▲「鳴森大苑鳴森苑」是民生社區生活圈新地標。