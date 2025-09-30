「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　新案價量表現冷靜

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲淡江大橋16日舉行合龍典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲淡江大橋在日前合龍，新市鎮房市備受討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋在日前合龍，新市鎮房市備受討論。代銷表示，目前房價反應並不明顯，淡海交通長期被詬病，要等到實際通車、民眾看到實打實交通舒緩後，房價才會有感反應此項利多。觀察目前線上指標大案「新海城」，成交均價逼近4字頭。

國際矚目的淡江大橋為全球最長跨距的單塔不對稱斜張橋，費時6年的時間，終於在日前合龍，新北市長侯友宜在合龍儀式表示，未來淡江大橋可有效紓解關渡橋車流壅塞，提升淡水、八里與北海岸整體交通效能，預計2026年5月通車。

淡江大橋即將通車，也讓淡海新市鎮房市備受關注。海悅專案經理李宗軒表示，淡江大橋通車後，連接台61、台64線不用再繞過關渡大橋，縮短約15公里距離，從淡海新市鎮到桃園機場、新板特區、台北車站等地，預估25~29分鐘就可抵達。

房價方面，李宗軒表示：「淡江大橋的交通長期被詬病，雖然淡江大橋即將通車，但目前房價反應沒那麼明顯，得等到實際通車、民眾實打實看到交通變方便之後，房價才會明顯走升，不過預期明年初就會有建商主打通車，在推案價上先行反應。」

觀察淡海新市鎮目前線上個案，總銷最大的是「新海城」，基地面積達8177坪，共計2039戶住宅，總銷達300億元，規劃28~30層，其中C棟在去年10月公開，共540戶住家

觀察實價登錄，目前「新海城」成交單價落在36.7~47.8萬元，成交均價38.7萬元。據代銷說法，之後推出的棟別價格將站上4字頭。

▲▼ 淡海新市鎮 。（圖／記者項瀚攝）

▲目前「新海城」成交單價落在36.7~47.8萬元，成交均價38.7萬元。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，房價高漲、薪水跟不上的環境下，淡水為雙北房價最凹陷區，吸引大量年輕人移入，尤其是淡海新市鎮一帶，觀察淡水區去年淨遷入人口高達近7000人，為全國第一名的行政區，2025年全區人口破20萬人。

沈雅純指出，受到去年919央行第七波管制，房市降溫，淡海新市鎮推案量也較少，指標大案僅「新海城」1場，其他新推案只有「致茂橋豐」、「富麗ONE」、「和光富邑」等案，另外還有一些大量體成屋銷售的個案如「名軒海樂地」。

房價方面，沈雅純指出，近年淡海新市鎮呈現緩漲，新案逐漸站上4字頭，而屋齡5年中古屋成交單價行情落在30~33萬元，10年左右的物件28、29萬元還有機會買到。

關鍵字：興富發海悅新海城淡海新市鎮淡水淡江大橋

