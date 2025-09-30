蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

▲大社以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價最高衝上37萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在高雄楠梓區設廠，周邊房地價雙漲，大社以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價出現明顯漲幅。專家表示，大社旁邊的楠梓、仁武，房價已出現4字頭起跳，出現外溢效應，推升大社房價衝上37萬元，買氣也超越仁武，驚呆在地人。

大社房市因有台積電、產業議題助攻，根據實登，今年5月出現大社住宅大樓，最高成交價達37.55萬元，這也是區域成交價新高，且近期包括「春陽逸居 」、「皇家旺博市10期」等案已頻見3字頭成交紀錄，顯示該區成交價陸續站穩3字頭。

當地人表示，大社緊鄰楠梓、仁武，對老高雄人來說，堪稱「蛋殼區」，以往推案量也不多，多為在地零星透天案，近年才開始出現大樓、華廈預售案，沒想到單價突破2字頭後，火速站上3字頭，忍不住直呼「大社3字頭根本買不下手。」

區域 今年均價（萬元/坪） 區域最高價（萬元/坪） 今年成交量（件） 楠梓 40.27 51.86 219 仁武 36.5 44.36 63 大社 33.5 37.55 76

▲今年楠梓、仁武、大社房市預售案成交價量。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，南科楠梓園區位於楠梓，園區內台積電設廠後，吸引大量就業人口移入，近年買氣一向相當旺盛，而仁武挾仁武航太產業園區等產業進駐利多，2區近年人口都是呈現正成長，仁武更在8月人口首度突破10萬大關，人口紅利雙雙帶動區域房價成長。

根據《高雄實價網》統計，楠梓、仁武今年預售大樓均價已站上40.27、36.5萬元，智禾廣告協理黃煜智表示，大社屬於北高產業園區外溢第一圈，與楠梓、仁武相比，整體房價擁1~2成落差，成為首購族購屋熱區，今年買氣甚至首度超越仁武，房價也創新高。

