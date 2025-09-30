遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

▲許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求。（圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／綜合報導

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示，許多澎湖人到台灣本島讀書、工作，具有買房需求，最常見的就是高雄與雙北，並大多會請澎湖在地房仲幫忙。她分享一個案例：「一位澎湖客戶的2位小孩到台北讀書，家長想以買代租，畢業後小朋友在台北發展，也能繼續居住，便找我幫忙。」

她接著說：「這次的委託對我來說，不只是工作上的任務，而是一位好兄弟託付的重責大任，幫助他在台北為孩子找一間理想的住所。」

徐麗雪聯絡好一切後，迅速搭上清晨的班機，親自從澎湖飛往台北，帶著2位孩子親自看屋，細心介紹每一個物件，並站在家長的角度思考交通、安全、未來發展等細節。

當天看完房後，遠在外地的買家透過視訊與徐麗雪聯繫，不到1小時便決定下斡旋。徐麗雪說：「當下其實很感動，客戶沒有猶豫，感謝客戶100%的信任。」

徐麗雪說：「該物件是一間輕屋齡電梯公寓，剛好是我們東森房屋北投奇岩捷運店的物件，在簡珀如經理積極協助下，第一時間就立刻配案、安排帶看，正是因為東森聯賣系統與各店密切的配合機制，這場跨區交易才能順利完成。」

此外，徐麗雪表示，許多在台灣本島打拼大半輩子的客戶，不論是否為澎湖人，也都會考慮在澎湖買房，到澎湖養老定居，澎湖的生活模式非常舒適，且房價相對親民，能輕鬆入手獨棟產品。

▲「農變建」獨棟產品在近年相當熱門。（圖／東森房屋提供）

徐麗雪指出，「農變建」獨棟產品在近年相當熱門，大多位於馬公比較偏一點的蛋白區，但生活機能仍算便利，開車騎車到市區僅約10分鐘。房價方面，以「農變建」常見的1層樓規劃，地坪50坪、建坪25坪為例，總價僅約700萬元。

不過，徐麗雪補充，想入手「農變建」產品，有一些條件限制，包括夫妻名下在全台皆無房產、在澎湖入籍2年等等，但她強調：「只要客戶有興趣，我們都能來一一想辦法協助。」

▲徐麗雪表示，想入手「農變建」產品，「但只要客戶有興趣，我們都能來一一想辦法協助。」（圖／東森房屋提供）

