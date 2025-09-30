ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

▲▼北台灣房市,台北房市,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求。（圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／綜合報導

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

東森房屋澎湖光復加盟店東徐麗雪表示，許多澎湖人到台灣本島讀書、工作，具有買房需求，最常見的就是高雄與雙北，並大多會請澎湖在地房仲幫忙。她分享一個案例：「一位澎湖客戶的2位小孩到台北讀書，家長想以買代租，畢業後小朋友在台北發展，也能繼續居住，便找我幫忙。」

她接著說：「這次的委託對我來說，不只是工作上的任務，而是一位好兄弟託付的重責大任，幫助他在台北為孩子找一間理想的住所。」

徐麗雪聯絡好一切後，迅速搭上清晨的班機，親自從澎湖飛往台北，帶著2位孩子親自看屋，細心介紹每一個物件，並站在家長的角度思考交通、安全、未來發展等細節。

當天看完房後，遠在外地的買家透過視訊與徐麗雪聯繫，不到1小時便決定下斡旋。徐麗雪說：「當下其實很感動，客戶沒有猶豫，感謝客戶100%的信任。」

徐麗雪說：「該物件是一間輕屋齡電梯公寓，剛好是我們東森房屋北投奇岩捷運店的物件，在簡珀如經理積極協助下，第一時間就立刻配案、安排帶看，正是因為東森聯賣系統與各店密切的配合機制，這場跨區交易才能順利完成。」

此外，徐麗雪表示，許多在台灣本島打拼大半輩子的客戶，不論是否為澎湖人，也都會考慮在澎湖買房，到澎湖養老定居，澎湖的生活模式非常舒適，且房價相對親民，能輕鬆入手獨棟產品。

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲「農變建」獨棟產品在近年相當熱門。（圖／東森房屋提供）

徐麗雪指出，「農變建」獨棟產品在近年相當熱門，大多位於馬公比較偏一點的蛋白區，但生活機能仍算便利，開車騎車到市區僅約10分鐘。房價方面，以「農變建」常見的1層樓規劃，地坪50坪、建坪25坪為例，總價僅約700萬元。

不過，徐麗雪補充，想入手「農變建」產品，有一些條件限制，包括夫妻名下在全台皆無房產、在澎湖入籍2年等等，但她強調：「只要客戶有興趣，我們都能來一一想辦法協助。」

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲徐麗雪表示，想入手「農變建」產品，「但只要客戶有興趣，我們都能來一一想辦法協助。」（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

關鍵字：澎湖房仲買房台北農變建東森房屋徐麗雪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

2小時前

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

3小時前

社區管理費大揭密！這項設施天天用但維護費超高　汰換恐達300萬

女星隋棠因被爆出積欠管理費11萬3967元，引發社區管理費議題熱議。但你知道你繳的管理費實際用途是什麼？除了透天、獨棟或公寓外，越來越多人居住的社區與電梯大樓，都需要繳交管理費，但很多人並不清楚這筆費用到底花到哪裡。

4小時前

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　他簽讓渡書「放過自己」

台中房市在央行第七波信用管制前相當熱絡，不少民眾衝高買進房市，如今行情修正，就有一名高點買單的「苦主」出現，以賠售百萬元的價碼讓渡下家，他也坦言：「後面還有很多貸款壓力，我決定放過自己。」

5小時前

土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？

輝達NVDIA5月下旬宣布總部落腳北投士林科技園區後，迅速點燃當地房市買氣。根據實價揭露統計，6、7月北投地區成交件數達243件，總銷金額突破百億元，更成為台北市房市低迷中少見的熱區。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去台北市大型建設多集中在東區，如今北投憑藉科技題材與熱銷個案齊發，銷售速度明顯加快，讓北投一舉躍升為矚目焦點。

6小時前

侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現金：沒人賣便宜房

國揚集團創辦人侯西峰近年將集團部分事業，交棒給女兒侯嘉騏，30日難得現身高雄特貿三的南之北基地動土。對南部商辦、房市變化，他直言，高雄近年土地與營建成本雙雙飆漲，市場氛圍緊繃，「除了拚現金，已經沒有人能賣便宜房子」。

6小時前

【廣編】遠雄房地產「超好生活節」登場　以四大主題打造城市生活新篇章

遠雄房地產於台中七期推出「超好生活節」，結合音樂、綠意、藝術與永續行動，邀請市民共享「高度×森度×動能×永續共享」的城市魅力。活動自9月27日起連續四個週末於「遠雄琉蘊」接待中心旁舉行。

7小時前

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

台積電在高雄楠梓區設廠，周邊房地價雙漲，大社以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價出現明顯漲幅。專家表示，大社旁邊的楠梓、仁武，房價已出現4字頭起跳，出現外溢效應，推升大社房價衝上37萬元，買氣也超越仁武，驚呆在地人。

7小時前

「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　新案價量表現冷靜

淡江大橋在日前合龍，新市鎮房市備受討論。代銷表示，目前房價反應並不明顯，淡海交通長期被詬病，要等到實際通車、民眾看到實打實交通舒緩後，房價才會有感反應此項利多。觀察目前線上指標大案「新海城」，成交均價逼近4字頭。

8小時前

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊房市3年漲1成

在澄清湖畔經營63年的高雄高爾夫球場，因租約到期及使用農藥爭議，去年遭高市府收回，當時原俱樂部成員還組成自救會，鬧得沸沸揚揚，最後10月將改名「果嶺自然公園」免費開放，專家表示，該區屬於東高雄，近來建設齊發，預售房價3年來已有12%漲幅。

10小時前

【猜拳輸了要去合照】妹子邀 #鼎泰豐 師傅們一起拍XD超配合比YA

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

扛7間房貸款　「月繳逾23萬」..

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

30歲看新建案！代銷問1句....

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

50年老公寓「還能住多久？」　..

買房看格局、採光！房仲曝「1關..

芎林新案6字頭！　市調：新竹蛋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

澎湖買家跨海視訊購屋　台北房市..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機..

侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現..

遠雄房地產「超好生活節」登場　..

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武..

「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　..

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366