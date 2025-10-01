「元老級貴婦百貨」重建33層豪宅　內行估坪數、總價帶

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 敦南SOGO 。（圖／記者項瀚攝）

▲「SOGO敦化館」將在年底熄燈。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」將在年底熄燈，房東皇翔建設正申請都更，預計規劃33層住宅。專家分析，該地段精華，興建為住宅的效益遠高於商辦，單價250萬元起跳。

在東區經營30年的「SOGO敦化館」，號稱台北市「元老級貴婦百貨」，2025年底即將正式走入歷史。該館原為永琦百貨，還曾在地下室開出全台第一間IKEA，之後由SOGO接手經營，進駐多個時尚品牌，成為周邊居民以及東區貴婦的後花園。

SOGO董事長黃晴雯先前表示：「敦化館一直都跟房東相處愉快，新地主也很積極跟SOGO展現合作意願，但因為使用面積有限，為了提供客戶更好的購物體驗，將在年底正式熄燈，而最後一次的敦化館周年慶也會端出最好的優惠。」

事實上，2021年皇翔建設大砸130億元買下「SOGO敦化館」該建物與土地，建物面積7269.5坪、土地面積約938.9坪，預計透過都更，改建成新建案。

然而，究竟要改建為住宅、抑或是商辦，一直都是市場討論的焦點。經查都市更新審議平台，該案在去年4月提出事業概要計畫，目前正在辦理公開展覽階段，該案樓高規劃33層，共有114戶住宅、2戶商業設施，看來是朝向住宅來規劃。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「SOGO敦化館」小檔案整理。（表／記者項瀚製）

對此，皇翔建設副總游玉華頗為低調，僅表示：「該案尚未確認推案時間，可能會延後開發。」

都更專家、寶和建設副總理陳威丞分析：「據都市更新審議平台資料，預計該案1年內就可將都市更新核定下來並申請建照，另外觀察樓層與住宅戶數規劃，平均每戶約90坪、每戶總價達2億元，顯示出開發商不想浪費這北市超級蛋黃區、敦南樹海第一排的稀有布料規劃小坪數，但實際上的規劃可能是中低樓層規劃單層4~5戶，高樓層規劃2戶。」

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「敦化南路非屬一級商辦聚落，加上基地面積約1000坪，推出商辦單價約為210萬元左右行情，但該區段豪宅新案稀缺，住宅環境與氛圍極佳，單價上看250萬元以上，規劃豪宅是較有效益的方向。」

觀察實價登錄，過去像是國泰起家厝改建案「敦南霖園」最高單價就高達285萬元。另外在敦化南路一段巷內的「富邦藝術」單價也達200萬元水準。

不過，黃舒衛提到：「由於該區土地為敦化南北路特定專用區A區，有一些規劃上的限制，像是主要道路前無法規劃圍牆、庭院，得規劃為透光的商用空間等等，要改建成頂級豪宅，也考驗開發商的設計規劃。」

▲▼ 敦南sogo 。（圖／記者項瀚攝）

▲「SOGO敦化館」坐擁敦化南路樹海第一排。（圖／記者項瀚攝）

