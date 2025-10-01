ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

寶佳神操作？自然人加價12萬買回單元5　內行曝隱情

▲▼ 琢力自然 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲單元5開發比13期還要早，近期才進入開發期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台推案大戶寶佳機構再出神操作，根據實價登錄揭露，位於台中市南屯區單元5，永春東七路、龍鎮一街角地出現6.95億元交易，換算單價達72萬元，經查交易由寶佳集團的法人每坪加價12萬元轉售自然人，專家則分析，隨著轉售交易的土地取得成本，購地貸款的額度也可望拉高，有機會達到節稅的效果。

經查，永春東七路、龍鎮一街角地4月份出現6.95億元交易，換算單價來到72萬元，成為該區段第4高價的土地，不過驚奇的是，該塊土地已取得建照，由寶佳旗下泓瑞建設名義取照，過去入手土地價約60萬元，以每坪多12萬元的價格再出售回母公司自然人林家人手上。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永春東七路、龍鎮一街角地4月份出現6.95億元交易，換算單價來到72萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

過去常見購地以自然人名義，轉售給開發公司或採合建方式操作，此次則是法人賣回給自然人，逆向操作，對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中：「現今央行對於購地貸款，有18個月限期開工限制，但以現今的市況來看，並非業者理想的開工時機，所以規模大、子公司多的集團，在集團內部轉售土地，不失是一個舒緩限期開工壓力的方法。」

陳定中說：「隨著轉售交易的土地取得成本，購地貸款的額度也可望拉高，往後出售時的房地合一稅，也會因可減除的取得成本較高，達到節稅的效果，因此不少大集團會以土地資產的內部調節，作為保持資金調度彈性的方式之一。」

不過回到單元5開發，得業地產總經理黃博盛分析：「該塊土地為角地，基地約千坪，過去在申請有時程獎勵，因此以正常交易來說，帶建照又含時程獎勵的土地，7字頭相當合理。」

▲▼ 台中,單元五,法拍,土地,建地,住一,高鐵新市鎮 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲以目前地價來說13期素地成交價格都來到75~78萬元，單元5相對仍有性價比。（圖／記者陳筱惠攝）

黃博盛說：「單元5開發比13期還要早，但以目前地價來說13期素地成交價格都來到75~78萬元，相對仍有性價比，且觀察單元5本就是寶佳機構如泓瑞、佳茂等子公司的天下，以拼轉速型的公司來說，推案上有壓力，價格比較不會堅持。」

不過單元5在2025年才進入開發期，目前除了即將開案的佳茂體系，早一點推出的南悦建設「南悅喜苑」規劃2～3房，成交均價66.83萬元，幾乎已經售罄。

▲▼台中,南屯,單元五 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲單元5線上預售案還有「精銳LEDA」、「南悅喜苑」、「豐謙植得」。（圖／記者陳筱惠攝）

接棒推出的匠泰建設全新預售案「琢力自然」，推出2房，24～27坪打出甜甜5字頭吸客，匠泰業務副理許家榮表示：「單元5重劃區緊鄰最熱門的13期重劃區，也是擁有國際足球園區及萬坪新市鎮公園公共建設的南屯重點重劃區，地段價值除了享有五期、七期、八期生活機能，更鄰近台中交通匯集的台中高鐵站，地點相當優越。」

目前單元5線上預售案還有「精銳LEDA」、「南悅喜苑」、「豐謙植得」，此外，包括惠宇、大城、聯悅、開富力等開發商也已經購地卡位，其中聯悅建設也已經送照，引起市場不小關注。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南台灣讓利戰開打

興富發集團位於台南的新案拿出40戶「讓利」，單價重回2022年，專家表示，新成屋供給持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，南台灣不少新案狂打送裝潢、冷氣、家電促銷，也有成屋案直接打出「先享受、後付款」，直接搶攻Q4買氣。

4分鐘前

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」在高雄大受歡迎，中山店2018年開幕，堪稱「拾七」南台灣元祖店，但8月底全台3家「拾七」全面結束營業。近期中山店舊址圍上帆布積極趕工，在地透露，將改成同集團「茶六燒肉堂」進駐。

1小時前

「元老級貴婦百貨」重建33層豪宅　內行估坪數、總價帶

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」將在年底熄燈，房東皇翔建設正申請都更，預計規劃33層住宅。專家分析，該地段精華，興建為住宅的效益遠高於商辦，單價250萬元起跳。

2小時前

從留白到撞色、從復古到現代！折衷主義崛起：當代居家設計的高級混搭美學

在過去幾年，家居風格的話語權往往被「極簡」與「復古」兩端拉扯：一方講究留白與純粹，一方強調情懷與歷史質感。如今，一股更自由、更具包容性的美學浪潮正悄然崛起：折衷主義（Eclectic Style）。

2小時前

「28年竹北家樂福」10月底掰了　當地人曝陰影：那棟真該好好整理

繼嘉義北門店於9月22日熄燈後，家樂福官方再度公告，因租約到期的關係，在地經營28年的「竹北店」只營業到10月31日。而歇業消息早在當地傳開，如今證實後，網友紛紛感慨「太讓人難過了，離家最近最好逛的地方沒了」、「嗚嗚...我的年輕回憶啊」、「那一棟真的需要好好整理」。

3小時前

遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

19小時前

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

20小時前

社區管理費大揭密！這項設施天天用但維護費超高　汰換恐達300萬

女星隋棠因被爆出積欠管理費11萬3967元，引發社區管理費議題熱議。但你知道你繳的管理費實際用途是什麼？除了透天、獨棟或公寓外，越來越多人居住的社區與電梯大樓，都需要繳交管理費，但很多人並不清楚這筆費用到底花到哪裡。

20小時前

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

