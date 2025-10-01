寶佳神操作？自然人加價12萬買回單元5　內行曝隱情

▲單元5開發比13期還要早，近期才進入開發期。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台推案大戶寶佳機構再出神操作，根據實價登錄揭露，位於台中市南屯區單元5，永春東七路、龍鎮一街角地出現6.95億元交易，換算單價達72萬元，經查交易由寶佳集團的法人每坪加價12萬元轉售自然人，專家則分析，隨著轉售交易的土地取得成本，購地貸款的額度也可望拉高，有機會達到節稅的效果。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

經查，永春東七路、龍鎮一街角地4月份出現6.95億元交易，換算單價來到72萬元，成為該區段第4高價的土地，不過驚奇的是，該塊土地已取得建照，由寶佳旗下泓瑞建設名義取照，過去入手土地價約60萬元，以每坪多12萬元的價格再出售回母公司自然人林家人手上。

▲永春東七路、龍鎮一街角地4月份出現6.95億元交易，換算單價來到72萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

過去常見購地以自然人名義，轉售給開發公司或採合建方式操作，此次則是法人賣回給自然人，逆向操作，對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中：「現今央行對於購地貸款，有18個月限期開工限制，但以現今的市況來看，並非業者理想的開工時機，所以規模大、子公司多的集團，在集團內部轉售土地，不失是一個舒緩限期開工壓力的方法。」

陳定中說：「隨著轉售交易的土地取得成本，購地貸款的額度也可望拉高，往後出售時的房地合一稅，也會因可減除的取得成本較高，達到節稅的效果，因此不少大集團會以土地資產的內部調節，作為保持資金調度彈性的方式之一。」

不過回到單元5開發，得業地產總經理黃博盛分析：「該塊土地為角地，基地約千坪，過去在申請有時程獎勵，因此以正常交易來說，帶建照又含時程獎勵的土地，7字頭相當合理。」

▲以目前地價來說13期素地成交價格都來到75~78萬元，單元5相對仍有性價比。（圖／記者陳筱惠攝）

黃博盛說：「單元5開發比13期還要早，但以目前地價來說13期素地成交價格都來到75~78萬元，相對仍有性價比，且觀察單元5本就是寶佳機構如泓瑞、佳茂等子公司的天下，以拼轉速型的公司來說，推案上有壓力，價格比較不會堅持。」

不過單元5在2025年才進入開發期，目前除了即將開案的佳茂體系，早一點推出的南悦建設「南悅喜苑」規劃2～3房，成交均價66.83萬元，幾乎已經售罄。

▲單元5線上預售案還有「精銳LEDA」、「南悅喜苑」、「豐謙植得」。（圖／記者陳筱惠攝）



接棒推出的匠泰建設全新預售案「琢力自然」，推出2房，24～27坪打出甜甜5字頭吸客，匠泰業務副理許家榮表示：「單元5重劃區緊鄰最熱門的13期重劃區，也是擁有國際足球園區及萬坪新市鎮公園公共建設的南屯重點重劃區，地段價值除了享有五期、七期、八期生活機能，更鄰近台中交通匯集的台中高鐵站，地點相當優越。」

目前單元5線上預售案還有「精銳LEDA」、「南悅喜苑」、「豐謙植得」，此外，包括惠宇、大城、聯悅、開富力等開發商也已經購地卡位，其中聯悅建設也已經送照，引起市場不小關注。

