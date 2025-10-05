44人搶前鎮透天「溢價280%拍出」　投資客鎖定黃金法拍屋出手

▲根據統計，今年高雄最熱門的法拍物件，前3名都是低總價透天，且都在一拍就拍出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，房價不想買貴，民眾就到法拍市場撿便宜，根據統計，上半年高雄最熱門的法拍物件，前3名都是透天，且一拍就拍出，第1名為位於前鎮的透天，一拍吸引44人搶標，最後得標人加價2.8倍搶下，第2名也有39人競爭，專家表示，都沒土地才會這麼便宜。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據寬頻房訊統計高雄上半年最多人搶標的法拍物件，競爭激烈最激烈的第1名，為位於前鎮的透天，共吸引44人搶標，底價95萬元最後由自然人以360萬元得標，溢價2.8倍才標到。

第2熱門案件同樣是位於前鎮的透天，吸引39人投標，最終得標人加價322萬元，以461.9萬元得標；第3名則是位於苓雅的透天，也有20人競逐，成交價為450.1萬元，也溢價2.6倍。

排名 搶標人數 拍賣日期 底價(萬) 得標價(萬) 1 44人 3/6 95 360 2 39人 3/6 140 461.9999 3 20人 5/13 125 450.0999

▲高雄上半年最多人搶標法拍案。資料來源：寬頻房訊。（ETtoday製表）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，這些熱門法拍物件共同點在於「沒有土地持分」，因此底價相對便宜，才會吸引大批買方搶進。雖然名下沒有土地，投資價值仍受到青睞，主要原因是租金投報佳，甚至像排名第3的案件，還能向高雄市政府財政局承租土地，降低使用風險。

徐華辰提醒，若要購買這類物件，買方通常得自行查詢土地所有人資料，協商承租或購地等方式，才能保障後續權益。

透明房訊副總經理陳慧瑜分析，「時機歹歹」的大環境下，又有第七波信用管制，不少人不敢貿然進場買房，但在法拍市場中，若物件租金收益穩定、地段佳，成為買方眼中的「高CP值標的」，一拍就有機會吸引買家進場，且雖然屋況不佳，但低總價還是出現搶標熱潮。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱