實登「蓋牌重災區」漸解封　房價衝破5字頭

▲台南北區新案才上架1天就迅速下架後，被點名為「蓋牌重災區」的歸仁高鐵特區，最新實登陸續揭開。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市近期因預售案實登頻傳被「蓋牌」，引發市場高度關注。繼北區新案才公布1天就迅速下架後，被點名為「蓋牌重災區」的歸仁高鐵特區，最新實登陸續揭開，愈來愈多5字頭價被揭露，最高成交價達54.1萬元。

台南高鐵特區位於歸仁區，擁有軌道經濟優勢，近期因產業進駐帶來的利多，讓預售案成交價不斷挑戰新高。不過之前不少成交價被蓋牌，實登價與成交價落差逐漸擴大。

台南市地政局解釋，實登審核機制以「1年區域均價」為基準，並設定價格上下20%為合理浮動範圍，若交易價格超出此區間暫不揭露，且採滾動式檢討，等行情到達區域行情，相關交易就會公開。

▲根據實登，目前該區最貴成交價為「達麗世界仁」衝上54.1萬元，且為央行第七波信用管制後的交易紀錄。（圖／翻攝自實價登錄）

隨高鐵特區行情逐漸攀升，根據實登，目前該區最貴成交價為「達麗世界仁」衝上54.1萬元，且為央行第七波信用管制後的交易紀錄，目前該社區已揭露511戶， 均價44萬元。

同樣是蓋牌重災區的「坐忘林」目前只揭露9筆，目前實登持續蓋牌中。不具名代銷指出，「達麗世界仁」位於MITSUI OUTLET PARK 台南第一排，擁有成熟商業機能，因此價格「貴得有道理」，而「坐忘林」正在地政局查核中，未來有機會逐漸揭露。

湘澂國際總經理謝宗澂分析，國發會日前通過「南部科學園區沙崙生態科學園區籌設計畫」，將在高鐵特區新增531公頃科學園區，預計2027年底前完成環評審查，後續公共工程與建廠同步展開，未來將吸引高科技研發人才進駐，為區域房市注入人口紅利。

未來前景吸引不少建商瞄準高鐵特區獵地，謝宗澂分析，該區去年土地成交價落在每坪45~55萬元，今年成交價達50~55萬元，儘管有第七波信用管制，地價仍無下跌趨勢。

