ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑鄉」去化最快

▲▼ 南港車站 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市隨商辦供給增加，空置率稍微走升。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

商仲發布Q3市場報告，台北市隨商辦供給增加，空置率稍微走升，新大樓去化表現成為市場焦點。統計近3年落成並取得使用執照的17棟A辦，總計18萬坪，其中41%棟數出租率已超過6成，平均所需時間1.25～1.5年，其中以南港去化速度最快。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

在空置率逐步攀升之際，新大樓去化表現成為市場焦點。仲量聯行統計，台北市近3年落成並取得使用執照的17棟A級辦公大樓，總樓地板面積達18萬坪，其中41%的棟數出租率已超過6成。

統計結果顯示，平均去化6成所需時間為1.25～1.5年，反映企業持續追求辦公室升級需求，各區去化表現差異明顯，其中南港最快，平均僅需0.9年即可達成，敦南次之約1年，其他次級市場約1.5年，信義因租金水準較高，去化週期延長至1.7 年。

仲量聯行商業不動產部副總游淑芬表示：「台北A級辦公市場持續展現韌性與成長動能，Q3租賃成交顯著增長，預期Q4仍將延續此趨勢，同時優質新建商辦持續拉抬租金表現，頂級辦公租金穩步上揚。」

然而，隨著年底新建案陸續完工，市場空置率將持續攀升，反映去化壓力的存在。游淑芬表示：「值得注意的是，面對競爭加劇，房東正積極釋出租約彈性，提供更多協商空間，以吸引優質租戶進駐，辦公升級趨勢明確，Q3多達67%的租賃交易集中於近3年落成的新大樓，顯示企業對現代化辦公空間的需求依舊強勁。」

▲▼ 。（圖／第一太平戴維斯提供）

▲2019~2025年Q3大型商用不動產交易金額統計。（圖／第一太平戴維斯提供）

至於商用不動產買賣，第一太平戴維斯統計，Q3大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）為349億元，規模與前季相當，合計前3季總額為1224億元，僅小幅減少9%，仍具有相當的規模。

第一太平戴維斯指出，商用不動產交易動能維持穩健，科技業依然為商用不動產的最大買方，單季投入222億元，佔整體交易的63.8%，投資金額較前一季提升33%，第二與第三大買方為保險業與建商，分別投入52億及25億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示：「AI產業快速發展，帶動半導體的需求提升，預期明年經濟依然穩健成長的情形下，半導體相關供應鏈的擴廠需求將成為商用不動產市場關注指標。」

黃瑞楠表示：「根據過往科技業擴廠的市場經驗，擴廠後可望帶動辦公空間升級需求，預售或新建廠辦產品將成為下一波受惠標的。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：商辦辦公室空置率A辦仲量聯行第一太平戴維斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

第五期包租代管10月上路　婚育專案也納入

國家住都中心日前舉辦座談會，邀請內政部國土管理署、地政司及全國各地租賃公會代表共同參與，並並宣布第五期包租代管計劃將會納入「青年婚育租屋協助專案」，減輕年輕世代和家庭的壓力，打造更友善的居住環境。

3小時前

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑鄉」去化最快

商仲發布Q3市場報告，台北市隨商辦供給增加，空置率稍微走升，新大樓去化表現成為市場焦點。統計近3年落成並取得使用執照的17棟A辦，總計18萬坪，其中41%棟數出租率已超過6成，平均所需時間1.25～1.5年，其中以南港去化速度最快。

3小時前

韓國囤房族「10人買4115房」　平民置產機會被壓縮

韓國房市近年來面臨高房價壓力，年輕人買房越來越難。23日，議員閔洪哲公布一項驚人數據：僅前10名的個人房產大戶，6年間就買下超過4,000件住宅。這樣的囤房現象不僅改變市場供需，更可能擴大貧富差距，引發各界關注。

4小時前

美術館對決美術館　預售均價雙站5字頭

高雄新重劃區大多集中在外圍，只有少數位於市中心，中都重劃區因為緊鄰美術館特區、綠覆率高，有「第2個美術館」之稱，根據實登統計，今年2區預售大樓首度出現均價雙雙站上5字頭，現階段價差約6萬元，吸引不少買方關注。

4小時前

一家三口擠20坪「轉身就撞到」1原因堅持換房：買在高點沒關係

房市受多重因素影響進入冷靜期，大家都擔心買在高點，遲遲不敢出手，18年資深房仲「得勝老闆」指出，有對夫妻原本擠在20幾坪的小兩房，即便房價可能會再跌，但能堅持今年買房，因為擔心小孩上大學後就會離開家，想趁一家三口還可以生活在一起時，換一個更大的房子，舒服地住在一起，讓他很感動。

4小時前

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

現在有許多建案會推出各種公設吸引買氣，但部分設施卻常被嫌棄是雞肋。一名網友就發起討論，有哪些公設是原本不看好，用過卻讚不絕口的；話題掀起熱烈回響，而排名也讓人超意外。

5小時前

史上最慘Q3！　六都移轉棟數5.1萬棟創新低

9月六都買賣移轉棟數出爐，月減3.5%、年減29.5%，其中台北、高雄兩都創下9月同期新低紀錄。以整個Q3來看，六都也同創統計以來的最低量。

7小時前

日賣300杯才能獲利　手搖飲1坪1萬租進一中商圈

台中一中商圈過去知名美墨餐廳「國王的殿」，華麗的外觀與設計相當顯眼，歇業7年後變身旅宿業，而一樓店面則由手搖飲進駐，經查，該街口四角都是手搖飲大店進駐，租金行情更是寸土寸金，每坪租金高達1萬元。

7小時前

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南台灣讓利戰開打

興富發集團位於台南的新案拿出40戶「讓利」，單價重回2022年，專家表示，新成屋供給持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，南台灣不少新案狂打送裝潢、冷氣、家電促銷，也有成屋案直接打出「先享受、後付款」，直接搶攻Q4買氣。

8小時前

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」在高雄大受歡迎，中山店2018年開幕，堪稱「拾七」南台灣元祖店，但8月底全台3家「拾七」全面結束營業。近期中山店舊址圍上帆布積極趕工，在地透露，將改成同集團「茶六燒肉堂」進駐。

9小時前

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

「元老級貴婦百貨」重建33層豪..

ETtoday房產雲

最新新聞more

第五期包租代管10月上路　婚育..

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑..

韓國囤房族「10人買4115房..

美術館對決美術館　預售均價雙站..

一家三口擠20坪「轉身就撞到」..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

史上最慘Q3！　六都移轉棟數5..

日賣300杯才能獲利　手搖飲1..

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366