北市新增18萬坪A辦　傳統「黑鄉」去化最快

記者項瀚／台北報導

商仲發布Q3市場報告，台北市隨商辦供給增加，空置率稍微走升，新大樓去化表現成為市場焦點。統計近3年落成並取得使用執照的17棟A辦，總計18萬坪，其中41%棟數出租率已超過6成，平均所需時間1.25～1.5年，其中以南港去化速度最快。

在空置率逐步攀升之際，新大樓去化表現成為市場焦點。仲量聯行統計，台北市近3年落成並取得使用執照的17棟A級辦公大樓，總樓地板面積達18萬坪，其中41%的棟數出租率已超過6成。

統計結果顯示，平均去化6成所需時間為1.25～1.5年，反映企業持續追求辦公室升級需求，各區去化表現差異明顯，其中南港最快，平均僅需0.9年即可達成，敦南次之約1年，其他次級市場約1.5年，信義因租金水準較高，去化週期延長至1.7 年。

仲量聯行商業不動產部副總游淑芬表示：「台北A級辦公市場持續展現韌性與成長動能，Q3租賃成交顯著增長，預期Q4仍將延續此趨勢，同時優質新建商辦持續拉抬租金表現，頂級辦公租金穩步上揚。」

然而，隨著年底新建案陸續完工，市場空置率將持續攀升，反映去化壓力的存在。游淑芬表示：「值得注意的是，面對競爭加劇，房東正積極釋出租約彈性，提供更多協商空間，以吸引優質租戶進駐，辦公升級趨勢明確，Q3多達67%的租賃交易集中於近3年落成的新大樓，顯示企業對現代化辦公空間的需求依舊強勁。」

▲2019~2025年Q3大型商用不動產交易金額統計。（圖／第一太平戴維斯提供）

至於商用不動產買賣，第一太平戴維斯統計，Q3大型商用不動產成交金額（單筆3億元以上）為349億元，規模與前季相當，合計前3季總額為1224億元，僅小幅減少9%，仍具有相當的規模。

第一太平戴維斯指出，商用不動產交易動能維持穩健，科技業依然為商用不動產的最大買方，單季投入222億元，佔整體交易的63.8%，投資金額較前一季提升33%，第二與第三大買方為保險業與建商，分別投入52億及25億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示：「AI產業快速發展，帶動半導體的需求提升，預期明年經濟依然穩健成長的情形下，半導體相關供應鏈的擴廠需求將成為商用不動產市場關注指標。」

黃瑞楠表示：「根據過往科技業擴廠的市場經驗，擴廠後可望帶動辦公空間升級需求，預售或新建廠辦產品將成為下一波受惠標的。」

