公寓實坪大卻漲不動！房產達人揭13年數據：大樓漲幅竟高5倍

記者鄺郁庭／綜合報導

買房該選大樓還是老公寓？房產專家何世昌在臉書粉專「房產知識Buffet+」分享統計數據，指出雖然公寓實坪大、虛坪少，但過去十幾年來的價格漲幅卻大幅落後大樓，甚至還不如通膨漲幅，讓不少人看了直呼意外。

根據台北市地政局統計，2012年8月公寓的標準住宅平均單價為42.68萬元／坪，到了2025年6月僅漲到48.50萬元／坪，累計漲幅約13.6％，竟然比同期通膨（+15.6％）還低。相較之下，大樓的標準住宅單價從48.95萬元／坪一路漲到81.09萬元／坪，漲幅高達65.7％；至於「15坪以下小宅」的漲幅也有54.7％，同樣遠勝於公寓。

他進一步舉例，若在2012年各花1,500萬元購買一間標準住宅公寓與大樓，如今公寓房價約1,704萬元，但大樓則飆到約2,486萬元，資產差距相當懸殊。

不過，他也強調，公寓仍有不可取代的優勢，「實坪大、居住空間寬敞、可隔的房間數多」，一旦運氣好遇到更新重建，老公寓甚至能「身價翻倍」，資產增值超越大樓。只是，在那之前，住戶得忍受「追垃圾車、沒有電梯和代收包裹、梯間老舊、漏水、壁癌、社區管理不足」等問題，生活品質普遍不如大樓。

何世昌最後拋問：「如果時間可以重來，你買房會選大樓還是公寓？」貼文引發不少網友討論，「現在很多公寓代收垃圾，除非真的很常網購需求，蝦皮店到店或是超商可以解決，唯一無法解決的就是爬樓梯的不方便」、「會先求有」、「垃圾車定點定時，沒有到追那麼困難；包裹不用代收，便利店即可；低樓層不用電梯；漏水幾無稍微，雜物還好，壁癌有一點。可能咱家比較幸運。」