上市大廠看好「駁二門戶」　斥1.68億買一甲子老店面

▲鹽埕近年已成為高雄知名旅遊景點，3月有2間店面一口氣以總價1.68億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鹽埕近年已成為高雄知名旅遊景點，3月有2間店面一口氣以總價1.68億元售出，換算地價單坪86萬元，據查，買家為台灣最大的玻璃薄化拋光廠「正達國際光電」，與自然人共同入手。專家表示，該店位於駁二門戶，具備穩定租金收益與長線增值潛力。

2店位於高雄鹽埕區大勇路，根據實登，地坪195.41坪、建坪226.37坪，屋齡58年，為地上2樓透天，3月成交價為1億6805元，屬於商3用地，換算單坪地價86萬元。2店面分別是冰店與船舶機械公司，記者詢問冰店，店員透露，該店已歇業，店面已售出。

▲2店位於駁二藝術特區門戶，附近有高雄流行音樂中心等景點，地段精華。（圖／記者張雅雲攝）

據查，新買家為上市公司、台灣最大的玻璃薄化拋光廠「正達國際光電」，以及1位林姓自然人共同入手，而該屋也貼了不少張黃色公告，強調「此屋已售出，9月3日前走廊請淨空，逾期報請環保局，以廢棄物處理。」

高雄市仲介公會副理事長陳揚智指出，2店位於駁二藝術特區門戶，附近有高雄流行音樂中心等景點，又有輕軌、捷運，交通非常方便，地段精華，加上該區知名小吃店多，近年成為高雄的知名觀光景點，觀光人潮絡繹不絕，帶動房地價雙漲。

▲駁二近年成為高雄的知名觀光景點，觀光人潮絡繹不絕。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智分析，近年也有不少業者入手店面，自用或當成收租金雞母，也有建商收購店面，陸續整合推案，以該區店面換算地價，行情落在70~90萬元，區域買氣也愈來愈熱絡。

現況雖為2棟老屋，但具備長線收租與未來整合發展的價值，若僅以現況出租，預估租金行情約月收15萬元，若再投入整理、活化2~3樓空間，租金上看30萬元，換算投報率約1.7%~2.1%。

位置 成交時間 地坪 (坪) 建坪 (坪) 成交總價 (億元) 買家 鹽埕區大勇路 2025/3 195.41 226.37 1.68 正達國際光電 + 自然人

▲鹽埕2店面交易小檔案。（ETtoday製表）

目前鹽埕不少產業正面臨轉型壓力，陳揚智說：「不少中小企業選擇將資金轉入不動產，作為長線置產與資產傳承工具，該物件入手價符合區域行情，雖然短期投報率不高，但買地保值性強，且卡位最關鍵的三角窗，後續也有繼續整合周邊透天的可能性，堪稱進可攻退可守。」

