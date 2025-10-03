ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

燒肉南霸天搬離起家厝　「勁敵」年捧792萬接手

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲燒肉南霸天「碳佐麻里」的起家厝，去年11月底搬家後，秒有新店家年捧租金792萬元進駐。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改成「碳佐麻里」府前店，堪稱「起家厝」，該店去年11月底搬家後，秒有新店家年捧租金792萬元進駐。信義房屋專家表示，區段商業機能強，空租率低。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

「碳佐麻里」有燒肉南霸天之稱，目前只在南部展店，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改為「碳佐麻里」府前店，該店是有20年歷史的創始店，堪稱「起家厝」，最後營業日為去年11月底，目前已搬遷到台南新興園區，屋主火速重新招租。

根據租賃實登顯示，該店7月出現新租客年捧租金792萬元進駐，該店為地上1樓透天，坪數204.88坪，租期從今年9月1日至2037年8月31日，共12年，月租金66萬元，創安平區近10年有公布的租賃實登最高價，榮登近10年安平最貴店面王，若以地坪473坪換算，換算單坪租金1395元。

據臉書粉專《台南式 Tainan Style 》透露，新租客就是「老井極上燒肉」，該店目前只在中、北部展店，若進駐後，將是南台灣首店，不少在地人都相當期待新品牌進駐。

▲▼台南,安平,燒肉,市政府 。（圖／記者張雅雲攝）

▲安平五期重劃區有台南市政府永華市政中心，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，該店位於安平五期重劃區，附近就是台南市政府永華市政中心，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，餐飲聚落效應明顯，店面租金行情約每地坪1200~1300元。

尤其周邊大樓陸續完工，帶來人口持續成長，對餐飲業更具吸引力，永華路、中華西路一帶已形成完整的餐飲聚落，「只要有店面釋出，很快就會有新業者進駐。」張榮表示，永華路沿線多為屋齡10年內大樓，單價落在30~40萬元，知名建商物件單價可拉高到45萬元上下，釋出量也不高。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台南碳佐麻里燒肉租金安平店面王信義房屋老井極上燒肉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

搶便宜買A7　人妻通勤新北住1年「狂讚3優點」：生活品質提升了

一名網友分享自己在桃園龜山「A7重劃區」生活一年的心得，從中部北漂到新北上班，儘管周邊生活機能不如A8、A9，空污、墳墓與交通也曾讓他卻步，但因為預售買得早、價格實惠，住起來空間寬敞又舒適，加上生活節奏比雙北輕鬆，讓她大讚「住得開心舒適，而且便宜，坪數大，建案格局好！」

1小時前

【廣編】亞昕集團15年來斥資近億打造林口扶輪公園　實踐ESG企業公民精神

亞昕集團(5213.TWO)今日宣布，其對林口扶輪公園的認養正式邁入第十五個年頭。為紀念此一重要里程碑，集團透過旗下的亞昕環境保護基金會，再度投入約1,600萬元啟動「花園景觀改造工程」，將公園的永續發展推向新高。

1小時前

買套房「一家四口夠住嗎？」　網見1關鍵：不可以還是得可以

買房要考慮的，可能不只是地點與價格。近日有名女網友發文透露，他們台南的透天厝因土地產權問題即將賣掉，由於分到的金額大約只有100至200萬元，加上她和妹妹的薪水都不高，所以本有意買套房，只是家人得知後，卻堅持要買透天厝，因此她就想知道，全家住套房會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

明明寫1坪40萬！買家一問「要56萬元」傻眼了　房仲曝真相

房市資訊透明化，本意是要讓買方更快掌握行情，但數據呈現方式不同，卻常讓人產生誤解。臉書粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」分享帶看經驗，一名客人原以為社區行情僅一坪40萬元，結果與房仲口中的「56萬元」差距過大，當場質疑價格有誤，直到房仲解釋其中差異，才化解誤會。

1小時前

買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉凌棋籲：降價促成交

房市持續低迷，Q3七都中古屋房價跌幅擴大，議價率皆維持在10%以上高檔。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價將持續修正，直到央行放寬也不見得落底，今年移轉棟數預測再下修，年減23~25%，恐不及27萬棟，單年減幅更達史上最大。

2小時前

【廣編】新北房市新熱區　新店站穩百萬房價

新北新店緊鄰台北市文山區，僅一橋之隔即可到景美夜市與河濱公園。隨著北市房價高漲，年輕家庭與科技新貴轉向新店置產，加上央北重劃區品牌建商卡位，新店房價已站上每坪百萬元，成為新北房市新熱區。

2小時前

全國平均房貸319期再創新高　35歲買房恐「繳到退休」

房貸期限再創新高！根據房仲統計，2025年第1季全國平均房貸期數來到319期，不僅突破大關，更刷新歷史紀錄，六都的平均房貸期數皆超過26年，等於35歲購屋，若貸款30年要還到65歲退休。信義房屋專家表示，30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。

2小時前

出售條件升級！　80億「李方艾美」盼吸潛在買方

位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」近期該物件改為專任銷售，實際詢問普華國際不動產公司總經理田揚名，業者回應，其實一直有人在談，業主部分也同意將原本售後回租10年期限，再加5年，拉長為15年，期待年底有好消息。

3小時前

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂

「百賀日式燒肉火鍋」位於嘉義市區，開店7年，6月因租約到期歇業，店家拆除店面裝潢後，特殊的尖塔設計外觀，被在地人笑稱根本是「嘉義迪士尼」，才短短幾個月，火速有新店家卡位，外觀換上新招牌，已由粉紅色的「寶雅」接手。

4小時前

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　賴正鎰：100%會成

輝達（NVIDIA）進駐北士科恐告吹？對此，房市專家李同榮直言，若真如此，恐淪四輸局面。鄉林董座賴正鎰則斷言，輝達進駐北士科1個月內會談判完成，100%會成案。

5小時前

胡瓜誇讚小禎小7歲男友　自認眼光好..李進良莫名中槍XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

「這3種房子」最難貸到款！專家..

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

7月房貸利率2.303%　專家..

明明寫1坪40萬！買家一問「要..

新壽最新4大聲明「白話版」　他..

新壽挾輝達自重？　蔣萬安擬另推..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

搶便宜買A7　人妻通勤新北住1..

亞昕集團15年來斥資近億打造林..

買套房夠住嗎？　網見1關鍵：還..

明明寫1坪40萬！買家一問「要..

買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉..

新北房市新熱區　新店站穩百萬房..

全國平均房貸319期再創新高　..

出售條件升級！　80億「李方艾..

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地..

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366