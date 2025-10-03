燒肉南霸天搬離起家厝　「勁敵」年捧792萬接手

▲燒肉南霸天「碳佐麻里」的起家厝，去年11月底搬家後，秒有新店家年捧租金792萬元進駐。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改成「碳佐麻里」府前店，堪稱「起家厝」，該店去年11月底搬家後，秒有新店家年捧租金792萬元進駐。信義房屋專家表示，區段商業機能強，空租率低。

「碳佐麻里」有燒肉南霸天之稱，目前只在南部展店，2002年在台南府前路創立「炭佐麻里前炭火工房燒肉居酒屋」，2004年改為「碳佐麻里」府前店，該店是有20年歷史的創始店，堪稱「起家厝」，最後營業日為去年11月底，目前已搬遷到台南新興園區，屋主火速重新招租。

根據租賃實登顯示，該店7月出現新租客年捧租金792萬元進駐，該店為地上1樓透天，坪數204.88坪，租期從今年9月1日至2037年8月31日，共12年，月租金66萬元，創安平區近10年有公布的租賃實登最高價，榮登近10年安平最貴店面王，若以地坪473坪換算，換算單坪租金1395元。

據臉書粉專《台南式 Tainan Style 》透露，新租客就是「老井極上燒肉」，該店目前只在中、北部展店，若進駐後，將是南台灣首店，不少在地人都相當期待新品牌進駐。

▲安平五期重劃區有台南市政府永華市政中心，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，該店位於安平五期重劃區，附近就是台南市政府永華市政中心，沿線商家林立，商業機能發達、人流、車流密集，餐飲聚落效應明顯，店面租金行情約每地坪1200~1300元。

尤其周邊大樓陸續完工，帶來人口持續成長，對餐飲業更具吸引力，永華路、中華西路一帶已形成完整的餐飲聚落，「只要有店面釋出，很快就會有新業者進駐。」張榮表示，永華路沿線多為屋齡10年內大樓，單價落在30~40萬元，知名建商物件單價可拉高到45萬元上下，釋出量也不高。

