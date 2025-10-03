出售條件升級！　80億「李方艾美」盼吸潛在買方

▲「台中李方艾美酒店」本預計在4月公開標售，後續因川普關稅之亂延長標售時間，如今改為專任銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」近期該物件改為專任銷售，實際詢問普華國際不動產公司總經理田揚名，業者回應，其實一直有人在談，業主部分也同意將原本售後回租10年期限，再加5年，拉長為15年，期待年底有好消息。

「台中李方艾美酒店」本預計在4月公開標售，後續因川普關稅之亂遞延標售時間，引發各界關注。

據了解，「李方艾美酒店」實際營運3年，2020年中也曾傳出整棟要以80億元出售，開價80億元。2021年3月則改為全棟出租，且押金1.06億元、月租金開價1800萬元，但都無人問津。

▲李方艾美內的樂美中餐廳於5月1日已經停止營業，該餐廳原址有望進駐米其林餐廳。（圖／資料照）

而位於李方艾美內的樂美中餐廳，已於5月1日停止營業。普華國際不動產公司總經理田揚名說：「其實一直有業者洽談，也希望不要用公開標售的方式磋商條件，雖然中餐廳停止營業，但近期正在談米其林餐廳進駐，希望能將檔次再拉高一個層次，同時業主部分，也同意將原本售後回租10年期限，再加5年，拉長為15年。」

台中不動產業者分析：「這樣『嫁妝一牛車』的方式，的確有可能建立投資人信心，不過近期中台灣有不少百貨搶食大餅，包含新光三越重新開幕、漢神洲際百貨趕工，百貨與商場競爭白熱化，加上台中高階餐飲版圖也正快速重組，因此後續如何導入符合定位的國際品牌，將是關鍵。」

據了解，該物件目前仍是開價80億元，田揚名說：「洽談的除傳產業者外，還有資產管理公司，也期待在年底前能夠促成交易，交出成績單。」

