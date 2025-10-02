新壽最新4大聲明「白話版」　他指1劇本掰了輝達

▲輝達（NVIDIA）進駐北士科出現變數。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科出現變數，用地使用卡關，新壽今（2日）最新發出4點聲明，專家將其翻譯為淺顯易懂的白話文。此外專家認為，新壽攤牌了，就是給市府兩條路，「同意直接移轉地上權」跟「維持原開發計畫」，但後者就與輝達無關了。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

輝達（NVIDIA）與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，能否是否順利進駐北士林出現變數，近日衍生出許多討論，今（2日）新光人壽最新發表4大聲明。

對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌將4大聲明翻成白話文。

第一、北市府提議合意終止本案地上權契約：北市府提出的合意終止條件，沒包括新壽未來的預期收益，所以，新壽不要。

第二、現階段直接移轉地上權予輝達：新壽同意，只要台北市政府同意，地上權就能移轉給輝達。不過，聲明澄清沒有向台北市政府索要分手費，但新壽似乎迴避不提向輝達索取補償費一事？

第三、新壽興建完成後再移轉予輝達：新壽同意，但輝達不要。

第四、新光人壽原有開發計畫：新壽可以依契約開發興建後，再租給其他廠商。

▲輝達（NVIDIA）與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期。（圖／記者湯興漢攝）

部落客「邏輯投資」表示，目前看起來新壽攤牌了，就是給市府兩條路，「同意直接移轉地上權」跟「維持原開發計畫」，但後者就跟輝達無關了，至於「合意解約」這條路，目前看起來新壽並不打算買單。

根據媒體報導，新壽希望解約後能得到140億元的補償，但市府僅考慮給予40億元，差距懸殊。這裡新壽主張取得50年開發權益，等同未來有可預期的租賃收入，如果雙方合意解約，市府應該給予未來50年的收入補償，若沒拿到這份補償，新壽認為自己「違法」，有背信責任。

「邏輯投資」表示，從市長蔣萬安的表態來看，他們沒有打算跟著新壽起舞，還是把球丟回去給新壽，雙方立場強硬，也沒有打算私下協調，看起來似乎難以取得共識。

至於輝達，因為還有其他縣市積極爭取，就等跟新壽的MOU到期後，大可另起爐灶，相信其他縣市態度會更積極，提出的條件也會更優渥，比較怕的是輝達是否會因此放棄在台灣設總部，這就是整個台灣的損失了。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱