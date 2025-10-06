昔高雄2大房價凹陷區脫鉤　1區守3字頭去化快

▲小港、楠梓位於高雄南北兩端，5年前房價都還有1字頭，堪稱「房價凹陷區」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

小港、楠梓位於高雄南北兩端，5年前房價都還有1字頭，堪稱「房價凹陷區」，現在楠梓因台積電效應，房價一飛沖天，與小港價差愈拉愈大，專家表示，小港因有重大建設陸續啟動，加上房價守在3字頭，成為高雄新成屋去化最快的區域。

高雄從2020年開始受台積電進駐等產業話題影響，帶動房價飆漲，以往原市區最南、北兩端的小港、小港，新大樓房價都還有1字頭，堪稱房價凹陷區，才短短5年，楠梓預售大樓均價今年首度衝上4字頭，與小港均價差距逐漸拉大。

不過在央行祭出第七波信用管制後，今年上半年台積宅交易量失守，換南高小港表現。高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，房市多頭時，有題材就有買氣，如今個案想要賣得好，除了要有話題，還是得回歸剛需。

清景麟集團創辦人林聰麟指出，南高雄建設加速推進，包括有國道7號延伸、高雄捷運紅線延長線、以及南星計畫等重大公共工程陸續啟動，總投資金額超過3000億元。

年份 小港均價 (萬元/坪) 楠梓均價 (萬元/坪) 2021 19.79 20.90 2022 25.07 28.40 2023 27.69 30.00 2024 30.05 34.14 2025 33.02 40.20

▲高雄南北「房價凹陷區」近年預售大樓均價。（ETtoday製表）

林聰麟說：「小港從工業與機場為主，正逐漸轉型為南高雄的新核心，建設完工後將翻轉小港在交通、產業與生活機能上的定位，也為當地房地產市場帶來新一波需求。」

謝哲耀分析，小港區因有中鋼、台船等產業聚落，購屋需求一向相當穩定，待售新屋年減幅超過3成，在買氣回歸自住需求後，去化效率相對較高，目前成屋庫存僅321戶，水位不高。

像是「百達宏邸」成屋後銷售，今年一開案就衝出買氣，不過成屋缺貨的情況，年底即將出現新供給。「清景麟國家公園」預定今年底成屋後銷售，「華友聯Power City」也即將完工，謝哲耀說：「在行政院拍板申貸新青安貸款，不占用《銀行法》限額後，有望促進遞延性剛需買盤進場。」

