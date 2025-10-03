輝達北士科案恐淪「四輸局」？　賴正鎰：100%會成

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科恐告吹？對此，房市專家李同榮直言，若真如此，恐淪四輸局面。鄉林董座賴正鎰則斷言，輝達進駐北士科1個月內會談判完成，100%會成案。

▲輝達（NVIDIA）與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，能否順利進駐北士科出現變數。（圖／記者項瀚攝）

輝達（NVIDIA）與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，能否順利進駐北士科出現變數，近日衍生出許多討論。

鄉林建設董事長賴正鎰今（3日）受訪時直言：「這種BOT案我太熟了，預估不到1個月內一定會成案，早晚的事，只不過有一些法規的部分，因為有柯Ｐ的案子在前面，大家比較謹慎。」

賴正鎰認為：「現在進度卡關，主要原因在於輝達與新光人壽之間，新光開出的條件，看似實在有點高了。」他強調：「全世界都在搶輝達，台北不要、新北要，台灣不要、大陸也要，市府作為協調者，也會努力積極促成成案。」

▲賴正鎰表示，全世界都在搶輝達，北市府作為協調者，也會努力積極促成。（圖／記者項瀚攝）

至於北士科房市方面，賴正鎰表示：「北投這裡坐擁許多科技企業、醫療體系資源，在輝達宣布進駐之前，北士科就萬眾矚目，單價已有120~130萬元水準，預估未來會持續往上，來到150~160萬元水準。」

賴正鎰特別提到北投其他低基期區域，均價尚未破百萬元，仍屬低基期，像是位於復興崗站的「鄉林靜岡」，每坪成交單價抓在90~100萬元。

另外，房市趨勢專家李同榮表示：「輝達海外總部落腳北士科定案已數月，這個天上掉下來的禮物，攸關台灣AI新十大建設的重要議題，政府居然無法從中積極協助促成，而輝達與新光人壽合作MOU也已於9月30日到期，雙方卡關，陷入困境。」

李同榮提出警告：「若是輝達落腳北士科生變，恐將淪為四輸局面，包括：政府威信掃地、新光企業形象受傷、輝達計劃時程延宕、跟進的產業與投資受損。」

李同榮強調：「政府面對這麼重大的利多，應該把輝達設址視為國家級的重大建設，中央與地方政府都不應從任何政治立場考量，使盡全力積極促成，官員也不應以『依約行事』的保守怕事心態而無所作為，否則，不但政府威信掃地，被視為無能，勢將蒙上一層陰影。」

