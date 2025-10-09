ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年成交量僅42筆　神岡「價量背離」房價倒漲3成

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中神岡區房市近期明顯降溫，年銳減近8成，呈現交易量「腰斬再腰斬」的景象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中神岡區房市近期明顯降溫，根據實價登錄資料，過去1年僅有42筆交易揭露，與去年同期208筆相比，銳減近8成，呈現交易量「腰斬再腰斬」的景象。不過，儘管買氣明顯收縮，平均單價卻逆勢攀升至每坪41.45萬元，較去年同期上漲逾1成，形成價格與交易量背離的現象。

進一步分析神岡區近3年房價走勢，均價明顯上揚。自112年9月的每坪32.09萬元，至今年9月已漲至41.45萬元，3年累積漲幅逼近3成。即使交易筆數大減，房價依舊維持上行，反映出區域剛性需求及發展題材持續支撐。

在新建案部分，久樘開發深耕中部逾30年，看好潭雅神綠園道與中科生活圈，於綠園道旁推出「久樘南方童畫」。該案基地三面臨路、近千坪，規劃地上15層、地下2層雙棟建築，主力坪數25至34坪，主打2至3房格局。生活機能方面，步行5分鐘可達潭雅神自行車道及商圈，日常採買及休閒都方便。實價登錄顯示，該案目前平均單價為每坪39.62萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察神岡近期新案成交行情，「葫蘆墩Golden Park」主打21~31坪2至3房產品，成交均價每坪38.64萬元，適合首購及小家庭；「高威豐璟尊爵」規劃45.8坪純3房，成交均價每坪44.33萬元；「瑧璟璞萃」則推出34至38坪3房產品，均價為每坪32.92萬元，展現中坪數市場的親民選擇。

針對目前房市狀況，台灣房屋信實店長明而康指出：「神岡交易量下滑主要受政策調控及市場氛圍影響。然而，中科園區外溢效應仍在，加上產業客群自住需求穩定，房價支撐力道相對強勁。」隨著鄰近豐原的生活圈外溢買盤逐漸移入，神岡剛性需求穩定。他認為，未來若中科擴廠和交通建設題材持續發酵，神岡在交易量回升後，有望重現價量齊揚的格局。

關鍵字：神岡房市交易量久樘新建案

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

