台中新任土地公出爐　亞昕集團手握逾2萬坪地

▲台中新任土地公亞昕集團，在南屯站旁推出「織御」總銷72億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中新任土地公出爐，由上櫃建商亞昕集團（5213）拿下，今（3）日亞昕集團與中興大學產學合作活動後，手握庫存超過2萬坪土地的亞昕集團董事長姚政岳透露：「房市盤整下，中台灣地區的推案，我們採取伺機而動。」至於如何伺機，則全看政策。

今日亞昕集團攜手國立中興大學，成立全國首創的「土木工程國際專班」。亞昕董事長姚政岳、國立中興大學副校長蔡清標、副校長暨國際長周濟眾共同簽署合作案。

姚政岳說：「亞昕集團30年深耕台灣，但早在15年前即開始佈局海外市場，目前在馬來西亞已成為當地重要的國際開發商。此次合作更是國際化指標。」

▲亞昕集團攜手國立中興大學，成立全國首創的「土木工程國際專班」。（圖／記者陳筱惠攝）

國立中興大學暨國際長周濟眾則說明：「專班的課程設計完全以國際化為導向，新型專班不僅需要符合產業需求，在校內須同步進行配套課程設計、學生生活適應、語言培訓與照護規劃，同時也照顧國際生。」

不僅亞昕選擇產學合作，遠雄（5522）日前召集遠雄建設、遠雄營造及遠雄房地產3家公司，與逢甲大學同樣簽署產學合作備忘錄。這是逢甲首度以「一次三簽」的方式，與建設、營造及房地產3大產業領域同時簽約。

其合作重點將涵蓋學生實習、業師授課、企業員工進修、師資支援專案研究，逢甲大學校長王葳指出，讓學習更貼近產業需求，加上逢甲以「營建自動化：AI施工機器人」計畫為研究，讓產、學間緊密貼合。

▲遠雄（5522）日前召集遠雄建設、遠雄營造及遠雄房地產3家公司，與逢甲大學同樣簽署產學合作備忘錄。（圖／記者陳筱惠攝）

但面對市況，姚政岳透露：「房市盤整下，中台灣地區的推案，我們採取伺機而動。」至於如何伺機，則全看政策。他也補充：「在過去新青安炒熱房市後，目前政策面調控，未來大漲不易，不論是貸款水龍頭、放款集中度，仍處于緊縮狀，受害最深的是換屋族。」

而本預計2025年度在中部要推出逼近500億元案量的亞昕集團，將有約300億元以上案量暫緩，姚政岳表示：「除了受到建照申請、都更程序等行政流程的影響外，最主要的還是政策面。」

▲亞昕集團還持有14期、豐原、大里、台灣大道、西區英才路土地庫存，已超過2萬坪（圖／記者陳筱惠攝）

亞昕集團遞延個案包含與鉅虹建設共同興建的「大連路案」總銷300億元、亞昕佔比約185億元；西區「麻園頭案」總銷80億元、水湳「文商36」總銷130億元。不過經統計，亞昕集團除了上述土地外，另還持有14期、豐原、大里、台灣大道、西區英才路土地庫存，已超過2萬坪，成為台中新任土地公。

