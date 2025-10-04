ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

▲▼ 中悦ITC 。（圖／記者項瀚攝）

▲「中悦ITC」原本最初的規劃是住宅案，但在2018年開發策略「急轉彎」改推商辦。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

中悦機構在桃園青埔共有6案，起初在推了2個住宅案後，計畫順勢推第三案，也都請照了，但突然「急轉彎」改推商辦「中悦ITC」，算是頗為罕見。中悦機構八京建設總經理鄭桂林透露，當初為何這麼決定。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

中悦機構在桃園青埔共推出6案，首先是住宅案「中悦栢軒」、「中悦栢軒」，中悦機構八京建設總經理鄭桂林透露：「第三案本來也是要規劃住宅，都已經請照了，但2018年張董指示改成興建商辦案，也成為中悦在青埔的第一個商辦案『中悦ITC』。」

至於為何突然轉變方向？鄭桂林表示：「我們很多客戶都是企業家、台商，在2018年時我們就觀察到台商陸續回台的趨勢，沒想到在2019年後台商真大舉回台，大幅提升全台商辦需求。」

「中悦ITC」規劃約65~520坪，已於近期落成，並全數完銷，成交單價落在4~5字頭。在「中悦ITC」之後，中悦陸續在青埔推出3案，包括住宅案與商辦案，據了解中悦機構在青埔開發6大案之後，目前已無其他土地庫存。

▲▼ 青埔特區 。（圖／記者項瀚攝）

▲青埔為特定專用區，商業比例比一般重劃區高。（圖／記者項瀚攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「青埔為特定專用區，商業比例比一般重劃區高，也存在一定需求量，由於高鐵交通的便利性，因此在桃園舊市區找不到辦公室的企業，就是首選青埔。」

不過，黃舒衛表示：「目前青埔商辦成交價多在4字頭，租金單價則在1000元左右，區域商辦需求要大量提升，得等到A18國泰指標大案亮相，其將釋出大面積商辦出租量體，將形成聚集效應。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：中悦中悦ITC鄭桂林八京建設鄭桂林青埔商辦住宅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

盤點中捷綠線3大熱站新案　1站靠美食商圈加持受矚目

台中捷運綠線自2021年啟用後，南北交通明顯改善，沿線地段也因捷運紅利吸引許多建商進駐。市場關注焦點集中在「文心崇德站」、「市政府站」及「南屯站」3大站點，包括豐邑、誠邑築、達麗、育堂、亞昕、磐鈺等業者紛紛推出新案，競爭態勢日益激烈。

52分鐘前

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

中悦機構在桃園青埔共有6案，起初在推了2個住宅案後，計畫順勢推第三案，也都請照了，但突然「急轉彎」改推商辦「中悦ITC」，算是頗為罕見。中悦機構八京建設總經理鄭桂林透露，當初為何這麼決定。

3小時前

不只要有電梯！幫長輩換房「還會考慮什麼」　內行曝2點會加分

長輩是不是比較喜歡住在舊社區呢？近日有網友發文表示，比起賣場，長輩似乎都更喜歡去逛早市或者下午市，如果要買房給長輩住的話，是不是舊社區會比較適合呢？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家則透露，確實蠻多長輩喜歡逛傳統市場，所以附近有市場會是加分項。

4小時前

為亡夫遺願建精神科病院　她欠債保不住資產遭法拍

玉井區知名的精神科「層林醫院」日前四拍，底價6323.9萬元，換算地價單坪僅1.7萬元，看似親民卻仍乏人問津，最終以流標收場。專家分析，偏鄉區人口老化、外移嚴重，加上醫院型建築更改用途難度高，讓投資人卻步。

4小時前

獨／6度改名+中資疑雲　最具爭議「白派豪宅」重啟銷售

台中七期知名白派豪宅近期再度改名、準備重新回歸，這棟由普立茲克獎得主、白派建築大師Richard Meier操刀設計的建築，因產權糾紛及多次改名，長期被視為台中最具爭議豪宅，而《ETtoday新聞雲》獨家取得內部文件，證實該建案將再度改名「市政9號」重新出發。

6小時前

輝達表態「北士科基地3方案」　拒絕扯入政治口水

輝達（NVIDIA）在台北市北士科設立海外總部的計畫，陷入新壽「T17、T18基地」的土地取得僵局。輝達明確拒絕「先蓋好再移轉」方案，主要考量工程品質與政治風險，傾向透過「合意解約」方式解決，也不希望捲入政治口水。

7小時前

台中新任土地公出爐　亞昕集團手握逾2萬坪地

台中新任土地公出爐，由上櫃建商亞昕集團（5213）拿下，今（3）日亞昕集團與中興大學產學合作活動後，手握庫存超過2萬坪土地的亞昕集團董事長姚政岳透露：「房市盤整下，中台灣地區的推案，我們採取伺機而動。」至於如何伺機，則全看政策。

18小時前

史上最慘「金九」？中國房價續跌　連41月沒止血

中國房市素有「金九銀十」的旺季傳統，但中國指數研究院1日公布的數據顯示，今年9月市場表現疲弱。百大城市中古屋均價每平方公尺人民幣1萬3381元（約每坪新台幣18.9萬元），月減0.74%、年減7.38%，已連續下跌41個月。雖然新屋價格月增0.09%，但漲勢較8月縮小0.11個百分點，顯示市場買氣不如往年。

19小時前

4間房子全賣了！美國有錢人寧願租屋　3理由曝光

美國女子喬伊（Bernadette Joy）與丈夫顛覆傳統觀念，在兩人的淨資產達到100萬美元後，出售手上所有的房子，回歸租屋生活，並成功在3年內再度賺進100萬美元。喬伊稱，她手中的現金早就多到可以買下一間房子，雖然有錢，但寧願選擇租屋，並吐露這背後的3大原因。

20小時前

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

美國房貸利率短暫下探後迅速反彈，導致9月底當周全美房貸申請總量下滑12.7％，其中再融資需求驟降，是最大主因。根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布的季性調整數據，上周房貸再融資申請量大減21％，雖然仍較去年同期高16％，但當周平均利率已比去年高出32個基點，削弱了融資誘因，使得再融資佔整體房貸申請比重從60％降至55％。

21小時前

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「這3種房子」最難貸到款！專家..

獨／6度改名+中資疑雲　最具爭..

輝達表態「北士科基地3方案」　..

台中新任土地公出爐　亞昕集團手..

上市大廠看好「駁二門戶」　斥1..

4間房子全賣了！　美國有錢人寧..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

7月房貸利率2.303%　專家..

買預售屋遇屋主退訂　過來人點頭..

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親..

ETtoday房產雲

最新新聞more

盤點中捷綠線3大熱站新案　1站..

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親..

幫長輩換房「會考慮什麼」　內行..

為亡夫遺願建精神科病院　她欠債..

獨／6度改名+中資疑雲　最具爭..

輝達表態「北士科基地3方案」　..

台中新任土地公出爐　亞昕集團手..

中國房價續跌　連41月沒止血

4間房子全賣了！　美國有錢人寧..

美房貸利率回升重擊再融資需求　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366