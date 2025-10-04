中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

▲「中悦ITC」原本最初的規劃是住宅案，但在2018年開發策略「急轉彎」改推商辦。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／桃園報導

中悦機構在桃園青埔共有6案，起初在推了2個住宅案後，計畫順勢推第三案，也都請照了，但突然「急轉彎」改推商辦「中悦ITC」，算是頗為罕見。中悦機構八京建設總經理鄭桂林透露，當初為何這麼決定。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

中悦機構在桃園青埔共推出6案，首先是住宅案「中悦栢軒」、「中悦栢軒」，中悦機構八京建設總經理鄭桂林透露：「第三案本來也是要規劃住宅，都已經請照了，但2018年張董指示改成興建商辦案，也成為中悦在青埔的第一個商辦案『中悦ITC』。」

至於為何突然轉變方向？鄭桂林表示：「我們很多客戶都是企業家、台商，在2018年時我們就觀察到台商陸續回台的趨勢，沒想到在2019年後台商真大舉回台，大幅提升全台商辦需求。」

「中悦ITC」規劃約65~520坪，已於近期落成，並全數完銷，成交單價落在4~5字頭。在「中悦ITC」之後，中悦陸續在青埔推出3案，包括住宅案與商辦案，據了解中悦機構在青埔開發6大案之後，目前已無其他土地庫存。

▲青埔為特定專用區，商業比例比一般重劃區高。（圖／記者項瀚攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「青埔為特定專用區，商業比例比一般重劃區高，也存在一定需求量，由於高鐵交通的便利性，因此在桃園舊市區找不到辦公室的企業，就是首選青埔。」

不過，黃舒衛表示：「目前青埔商辦成交價多在4字頭，租金單價則在1000元左右，區域商辦需求要大量提升，得等到A18國泰指標大案亮相，其將釋出大面積商辦出租量體，將形成聚集效應。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱