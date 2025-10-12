新北1老街「7點多關門」！他嘆：整條街失去靈魂　網點出關鍵

▲烏來老街是新北市熱門景點之一。（圖／新北市觀旅局提供）

記者王麗琴／綜合報導

新北市烏來老街是新北十大熱門景點之一，不過房市專家Sway近日趁著中秋連假造訪烏來時發現，「才（晚上）7點多老街就關門了」，直言整個商圈「好像失去了豐富的靈魂」。貼文引發許多網友共鳴，不少人留言點出烏來的交通與停車問題，但也有人認為老街早收攤並不稀奇。

Sway在臉書發文指出，烏來風景特定區每況愈下，「才7點多老街就關門了」，雖然沒有遊客商家自然會提早關門，可是遊客到烏來除了吃飯跟泡湯也不知道可以幹嘛，「整個商圈好像失去了豐富的靈魂，停車費還一直漲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到在造訪一間老店用餐時，老闆語重心長地說「不要再隔一年才來啦」，這感覺就是一個在老街守著一口爐灶的老店，就像你回外婆家吃飯一樣親切，但是也擔心如果大家都不來，就只好早點休息了。

貼文一出許多網友紛紛回應，「國旅衰敗的原因很多，整體經濟下滑的趨勢也是關鍵，別看股市屢創新高，那只不過是TSMC一個人的武林，大多數人養家糊口的產業大多數早已躺平很久了，人民沒錢，消費自然也緊縮」、「上次去認真覺得好無聊，沒特色」、「溫泉街沒有特色，東西又貴，當盤子一次就不會想再當第二次」。

不過也有人認為，季節、生活習慣都是關鍵，「這個季節，誰要來泡溫泉？冬天再來才對啊」、「這種大熱天是誰要泡湯，等冬天沒人再講吧」、「我蠻喜歡烏來的，但我不認為它是一個為了做生意賺錢開到很晚的景點吧？！十幾年來我去時店家一直都蠻早關的呀」、「老街跟夜市不一樣欸。是不是搞錯了啊，三峽、金山、大溪老街也幾乎晚上6、7點就收了不是嗎？」

事實上，根據交通部觀光署統計，烏來風景特定區7月旅遊人次達26萬人次，排名為新北市第九名，2024年旅遊人次則是達到225萬人次，排名同樣為新北市第九名，顯示仍維持一定吸引力。