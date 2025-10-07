特殊空間藏貓膩　景安新案單價驚見110萬成交

▲中和景安站商圈驚見住宅新案高達110萬元交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

近來中和房市屢屢成為話題，先前永安市場站旁「漢皇方圓」成交單價破122萬元，震撼市場。而最新實價揭露，景安站住宅新案「好植」出現單價110萬元交易，也相當驚人，但專家解釋，該戶具9.3坪的特定專用、挑高才創價，並指出區域的「真實行情」。

近來中和房市屢屢成為話題，先前永安市場站旁新案「漢皇方圓」成交單價破122萬元，震撼市場，躍上多家新聞版面，該案雖為中和門牌，但緊貼永和，屬於雙和最貴的四號公園商圈，加上規劃小坪數，因此繳出如此高價成績。

而最新實價揭露，中和景安站商圈預售案「好植」出現每坪110萬元高價，創下景安站區域新高，同樣相當驚人，該戶為1樓住家，權狀14.94坪、成交總價1644萬元。

不過，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該戶能創下如此高價，主要是因為挑高4米2，還有約9.3坪約定專用的側院與後院，因此墊高單價，若扣除專用區域，該戶成交價應只在9字頭。」

「好植」位於景新街，距離捷運景安站約850公尺。攤開實登資料，該案目前已銷售約22戶，排除特殊戶別後，成交單價落在79~92萬元間，均價則為84.6萬元。

葉沛堯表示：「目前中和區線上個案數不多，但在指標大案撐場之下，仍有相對大的成交量出現，像是具有千戶量體的『大同新紀元』，目前已銷售600多戶，成交單價落在70~92萬元間；另外連城路上的千坪都更案『和御』目前每坪成交均價約為79萬元。

▲目前中和區線上個案數不多，但在指標大案撐場之下，仍有相對大量的成交量出現。（圖／記者項瀚攝）

富時代地產總經理阮智偉補充：「新北中永和地區住宅密集度高，集合式住宅大多作為中庭，『好植』1樓共規劃10坪、15坪與16坪3戶住家，各自擁有3～11坪不計價格、可提升住宅附加價值的約專庭院，可作為花園、曬衣場。」

阮智偉表示：「這樣的設定過去幾乎只出現在大坪數住宅，該案屬於首購、首換型住宅，導入這樣的空間規劃並不多見，尤其在寸土寸金的中永和地區更是稀有。」

至於銷售進度，阮智偉透露，「好植」仍處於潛銷期間、預計11月底正式公開，目前僅服務VIP客戶。

