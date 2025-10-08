昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆：租屋市場也結霜

▲不只售屋市場結冰，租屋市場出現明顯轉冷現象。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

不只售屋市場結冰，租屋市場出現明顯轉冷現象。過去在學區旁、含車位、2房22坪、月租可達2萬5千元的房型，如今即使開價相同，卻乏人問津。

屋主王男直言：「這是我多年來第一次遇到這種狀況，以前不到1週就租掉，現在快1個月了還沒租出去，電話少到可以數出來。」

王男指出，他手上共有數間物件，過去4、5年間，出租速度一向迅速，「那時候台中房市正熱，新屋供給量沒這麼多，我那間位在學區旁，生活機能又不錯，po網不到1週，就帶了近10組客人來看，最後租金還談到2.5萬元，投報率超過4％。」

▲近期景氣迴圈改變、供給量大增，屋主感受到明顯的冷意。（圖／資料照）

不過，景氣迴圈改變、供給量大增，讓這位屋主感受到明顯的冷意。最近一組房客退租，他再度上架同樣條件的房子，卻發現市場截然不同。「po上網快1個月，只接到2、3通電話，而且都是要短租的。以前沒遇過這樣，真的很冷清。」

愛租屋資產管理執行長李婕絲分析：「原因可能來自於三重夾擊，首先是整體經濟疲弱，一般受薪族負擔能力下滑，租客多半是一般行業的人，不是高薪族，預算緊縮。」

其次是供給量暴增。李婕絲說：「中台灣新興重劃區，近年陸續交屋的新案湧現，可能一條街道整排都在出租，旁邊還有寶佳的案子、新屋林立，大家開價都差不多，選新不選舊。」

最後則是重劃區後勁不足，李婕絲表示：「一開始房子少，租金撐得起來，現在學區、商圈都定型了，但新案還在一直蓋，租屋市場消化不了。」

▲北屯機廠、海線那邊，只要是新興重劃區、供給量大、沒有舊商圈支撐的地方，租屋都不好動。（圖／資料照）

王男也觀察到，不只自己遇到問題，投資圈朋友也紛紛抱怨：「像北屯機廠、海線那邊，只要是新興重劃區、供給量大、沒有舊商圈支撐的地方，租屋都不好動。」

如今台中部分區域出現「房東求租無門」的情況。王男苦笑說：「以前房客在挑房，現在變成房東在求租。真的感覺得出來，整個房市跟經濟都沒以前那麼好。」

