神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

▲▼ 雞茶園,後勁溪 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「雞茶園」位於楠梓高大特區，2016年開幕，不用遠赴郊區，在市區就能吃到炭火烤雞，開店10年擁有不少死忠顧客。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「雞茶園」位於楠梓高大特區，2016年開幕，不用遠赴郊區，在市區就能吃到炭火烤雞，開店近10年擁有不少死忠顧客，最佛的是用餐不限時，想坐多久都可以，低調的外觀堪稱「都市秘境餐廳」，近期屋主開出44萬元招租，不少在地人都相當錯愕。

該店位於楠梓援中路，2016年開幕，正對後勁溪，具市區難得的河岸景觀，招牌脆皮炭火烤雞讓不少民眾一試成主顧，且在市區內，不用特地跑到郊區山上就能吃到烤雞，開店快10年擁有不少死忠顧客，低調的外觀堪稱「都市秘境餐廳」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲根據《591房屋交易網》租賃資料顯示，該店室內坪數69.48坪、可使用總坪數441.32坪，大面積適合餐飲業，開出44萬元招租。（翻攝自《591房屋交易網》）

該店目前還在營業中，沒想到屋主已重新招租，根據《591房屋交易網》租賃資料顯示，室內坪數69.48坪、可使用總坪數441.32坪，大面積適合餐飲業，月租金開出44萬元，成為楠梓目前待租中最貴店面。

而該店成交實登、租金實登均未公布。記者詢問店家後續規劃，僅回覆不便透露。據查，地主為城揚建設集團旗下的晟揚建設，記者詢問租期，該公司透露，租期到2026年1月底。

▲▼ 雞茶園,後勁溪 。（圖／記者張雅雲攝）

▲援中路正對後勁溪，具市區難得的河岸景觀。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店長蔡岳霖表示，援中路、藍田路、藍昌路所在高大特區，沿線商家林立，附近有中山高中，還有家樂福、全聯、星巴克等大型連鎖品牌，且該區為新重劃區，若純租素地，承租方自行興建建物，租地自建模式的土地租金單坪約500~600元，若是已興建完成的店面租金則落在1800~2200元。

  雞茶園小檔案
位置 高雄市楠梓區援中路
開業時間 2016年
室內坪數 69.48坪
可使用總坪數 441.32坪
現況 營業中
區域土地租金行情 單坪約500~600元
區域店面租金行情 1樓店面1800~2200元

▲雞茶園小檔案。（ETtoday製表）

蔡岳霖表示，隨移入人口數近年明顯成長，生活機能愈來愈成熟，人口紅利帶動區域新品牌不斷進駐，店面租金也出現明顯漲幅，近年已上調2~3成。

而新案也規劃2~3房首購大樓，吸引年輕首購族群移入，新案單價落在35萬元上下，5~10年中古大樓，則落在30萬元上下，依屋況及品牌而定。不過因近期市場氛圍，買賣雙方認知落差大，交易量明顯縮水。

關鍵字：楠梓雞茶園招租烤雞高雄店面後勁溪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

